FPÖ – Hafenecker: ORF-General Weißmann muss zu Hass-Entgleisung von Christoph Grissemann gegen FPÖ-Wähler sofort Stellung beziehen!

Beschimpfung eines Viertels der Bevölkerung als „psychopathisch“ und „bescheuert“ ist völlig inakzeptabel

Wien (OTS) - „Man ist ja mittlerweile vom ORF-Blödler-Duo Stermann und Grissemann einiges an linkspolitischer Einseitigkeit sowie Einfältigkeit gewohnt. Aber 25 Prozent der österreichischen Bevölkerung als ,vollkommen bescheuert´ zu diffamieren und FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl sowie alle freiheitlichen Wähler als ,psychopathisch´ zu beschimpfen, stellt eine totale Entgleisung dar, die vonseiten eines sogenannten Künstlers des öffentlich-rechtlichen Rundfunks völlig inakzeptabel ist. Ich fordere daher ORF-Generaldirektor Weißmann dazu auf, sofort Stellung zu beziehen und diese regelrechte Hasskanonade klar zu verurteilen“, so FPÖ-Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA heute zu jüngsten Aussagen von Christoph Grissemann in einem Interview mit dem „Weekend-Magazin". Unterm Strich zeige dieser Vorfall wieder einmal, wie wichtig eine Reform des ORF sowie die Abschaffung der GIS-Zwangsgebühren, wie sie die FPÖ seit Jahren fordert, ist.

„Für so manchen Küniglberger Spitzenverdiener wie Herrn Grissemann sind FPÖ-Wähler Psychopathen, was sie aber nicht daran hindert, ihre von diesen mitfinanzierten Gagen aus den ORF-Zwangsgebühren regelmäßig zu kassieren. Diesem heuchlerischen Treiben muss daher ein Ende gesetzt werden: Weg mit den Zwangsgebühren. Wer ORF konsumieren will, soll dafür zahlen, wer allerdings auf einseitige Berichterstattung, Regierungspropaganda und in die Jahre gekommene altlinke ,Künstler´ verzichten will, der darf auch zu keinen GIS-Gebühren zwangsverpflichtet werden!“, erklärte Hafenecker.

