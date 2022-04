13. Österreichischer Radgipfel - Gemeinsame Offensive von Bund, Ländern und Gemeinden zur Stärkung des Radverkehrs

Übereinkommen zur Förderung des Radverkehrs unterzeichnet – Radverkehrsanteil soll auf 13 Prozent knapp verdoppelt werden.

Wien (OTS) - Im Rahmen des aktuell in Wien stattfindenden 13. Österreichischen Radgipfels setzten Bund, Länder und Gemeinden heute gemeinsam einen wichtigen Schritt für die Stärkung des Radverkehrs in Österreich. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler präsentierte gemeinsam mit Mobilitätsstadträtin Ulli Sima in Vertretung des Städtebundes und Gemeindebund Präsident Alfred Riedl sowie Vorarlbergs Mobilitätslandesrat Daniel Zadra ein umfangreiches Übereinkommen zur Förderung der aktiven, gesunden und klimafreundlichen Mobilitätsform. Mit gebündelten Kräften wird damit das im nationalen Energie- und Klimaplan, im Regierungsprogramm sowie im MobilitätsMasterplan definierte Ziel einer Steigerung des Radverkehrsanteils von 7% auf 13% weiter konsequent verfolgt.

Breites Commitment für den Ausbau des Radverkehrs

Die von Vertreter:innen von Bund, Ländern und Gemeinden unterzeichnete Vereinbarung umfasst 10 Punkte. Unter anderem soll die Bereitstellung entsprechender Finanzmittel zur Radverkehrsförderung und Errichtung notwendiger Infrastruktur gesichert, die Schaffung von rechtlichen, radverkehrsfreundlichen Regelwerken vorangetrieben sowie die österreichische Radkultur durch gemeinsame bundesweite Motivationskampagnen gefördert werden.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Im Verkehr liegt der der große Hebel für mehr Klimaschutz in Österreich und gerade dort wird auch gerade die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas deutlich spürbar. Umso wichtiger ist der Schulterschluss und entschlossenes Handeln auf allen Ebenen von Bund, Ländern und Gemeinden zum weiteren Ausbau des Radverkehrs in Österreich. Es freut mich daher ganz besonders, dass wir im Bund die Radfahrfördermittel dieses Jahr nochmal um 50 Prozent, nachdem wir das Förderbudget für saubere und aktive Mobilität bereits im Vorjahr auf 40 Millionen verzehnfacht haben, erhöht haben – in Summe auf 60 Millionen Euro. Seit dem 1. April haben wir dazu das neue Förderprogramm zur Unterstützung von Österreichs Ländern, Städten, Gemeinden und Unternehmen zur Einreichung geöffnet. Gemeinsam stärken wir so Radfahren als wichtige Kompetenz auf dem Weg in eine klimafreundlichere Gesellschaft. Das ist auch gut für unsere Wirtschaft und macht uns unabhängiger von Gas- und Ölimporten. Denn Radfahren ist auch ein wunderbares Fortbewegungsmittel, das schon jetzt ganz ohne fossiles Öl und Gas auskommt – davon brauchen wir schlichtweg mehr.“

Wiener Mobilitätsstadträtin Ulli Sima: „Das heute präsentierte Übereinkommen von Bund, Ländern und Gemeinden ist ein echter Booster für die Förderung des österreichischen Radverkehrs und wird unsere Mobilitäts- und Verkehrssysteme noch fitter für die Zukunft machen. Wir haben in Wien vor kurzem das größte Radwege-Ausbauprogramm in der Geschichte der Klimamusterstadt präsentiert und werden allein 2022 mit 44 neuen Projekten das Wiener Radwegenetz weiter ausbauen und qualitativ verbessern. Wien ist auf bestem Wege, eine echte Vorzeige-Fahrradstadt zu werden!“

Vorarlbergs Mobilitäts- und Umweltlandesrat Daniel Zadra: „Der seit Jahresbeginn aktuelle Vorsitz Vorarlbergs in der Landeshauptleutekonferenz steht unter dem Motto ‚Gemeinsam in Verantwortung‘. Dieser Vorsatz trifft gerade auch auf das von Bund, Ländern und Gemeinden unterzeichnete Übereinkommen zur Förderung des österreichischen Radverkehrs zu. Denn damit übernehmen wir Verantwortung – für uns selbst, für unsere Gesundheit, für den Klima- und Ressourcenschutz und für zukünftige Generationen.“

Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl: „Heute ist ein wichtiger Tag für den heimischen Radverkehr. Bund, Länder und Gemeinden ziehen an einem Strang und treiben die Radverkehrsförderung in Österreich tatkräftig voran. Gezielte Investitionen in die Radverkehrsinfrastruktur sind nicht nur wichtige Maßnahmen für die Lebensqualität in unseren Gemeinden und Städte, für touristische Angebote und sportliche Aktivitäten, sondern auch wichtige konjunkturbelebende Maßnahmen.“

Österreichs größte Fachtagung zum Radfahren schaltet einen Gang höher

Noch bis morgen, den 05. April, findet im Wiener Rathaus der 13. Österreichische Radgipfel statt. Die in Zusammenarbeit von Klimaschutzministerium, Stadt Wien und Mobilitätsagentur Wien veranstaltete dreitägige Fachtagung zählt mit ihren über 500 nationalen wie internationalen Teilnehmenden mittlerweile zu den hochkarätigsten Fachkonferenzen rund ums Thema Radfahren. Sie gilt als Hotspot der Radverkehrsszene und durch viele spannende Keynotes, Diskussionsrunden, Workshops und Exkursionen als Innovationstreiber für den Radverkehr. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm rundet die Veranstaltung ab. Nähere Informationen unter: www.radgipfel2022.at.

Über das Übereinkommen zur Förderung des Radverkehrs in Österreich

Das von Fachleuten aus Ministerien und Bundesländern erarbeitete Übereinkommen zielt auf ein koordiniertes und gemeinsames Vorgehen zur Förderung des Radfahrens in ganz Österreich ab. Bund, Länder und Gemeinden einigten sich auf zehn zentrale Kernpunkte, die wesentlich zur Qualitätssteigerung des Radverkehrs in Österreich beitragen. Dazu zählen neben Investitionen in die Infrastruktur auch die stärkere Einbindung von Radverkehrsbedürfnissen in verkehrspolitische Entscheidungen, die Weiterentwicklung von rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Stärkung der österreichweiten Motivationskampagne „Österreich radelt“. Nähere Informationen finden Sie unter: radelt.at

Über klimaaktiv mobil

klimaaktiv mobil ist die Klimaschutzinitiative des BMK zur Unterstützung von Österreichs Gebietskörperschaften, Unternehmen und Verbänden bei der Umsetzung und Förderung klimafreundlicher und gesundheitsfördernder Mobilität. Förderschwerpunkte im Jahr 2022 umfassen den Ausbau regionaler Radverkehrsnetze und Radschnellverbindungen, der Ausbau des Fußverkehrs und klimafreundliches Mobilitätsmanagement für Österreichs Betriebe, Städte und Gemeinden, Tourismus und Bildungseinrichtungen. Dafür stehen 2022 60 Mio Euro an Fördermittel des BMK im Rahmen des Klima- und Energiefonds zur Verfügung. Das klimaaktiv mobil Förderprogramm für aktive Mobilität und Mobilitätsmanagement ist mit 1. April 2022 für Fördereinreichungen wieder geöffnet. Mit klimaaktiv mobil trägt das BMK zu den ambitionierten Vorgaben des österreichischen Regierungsprogramms zur Erreichung der Klimaneutralität 2040 bei. Nähere Informationen unter: klimaaktivmobil.at

