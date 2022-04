Wiener Stadtkommunikation: Jahresbericht 2021 online verfügbar

Jahresbericht 2022 mit sämtlichen Schaltungen und Medienkooperationen – in- und außerhalb von Meldeverpflichtungen

Wien (OTS) - Aufgrund der sich stark verändernden Rahmenbedingungen in der Medienlandschaft haben Bürgermeister Michael Ludwig und Medienstadtrat Peter Hanke bereits 2018 einen Prozess der systematischen Weiterentwicklung der Wiener Stadtkommunikation frühzeitig angestoßen. Dieser Prozess brachte die Neuausrichtung der Stadtmarke Wiens mit einem vereinheitlichten Außenauftritt mit sich, die Einführung der „Wiener Medieninitiative“ als international anerkannte Medienförderung, die Etablierung der jährlichen „Mediendiskursstudie Wien“ sowie zuletzt das Insourcing der Wiener Stadtmedien und verstärkte Schritte in Richtung Digitalisierung der Produktpalette.

Die Wiener Fortschrittskoalition hat in ihrem Regierungsübereinkommen 2020 zudem festgehalten, dass Transparenz, Kontrolle und Nachvollziehbarkeit zentrale Bestandteile einer lebendigen Demokratie sind. Ein jährlich zu veröffentlichender Bericht zur Stadtkommunikation soll daher diesem Anspruch Rechnung tragen und ist seit heute unter http://wien.gv.at/bericht-stadtkommunikation online verfügbar.

„Der Wiener Medienstandort zeichnet sich durch einen besonders hohen Wettbewerb und eine enorme Vielzahl an Zielgruppen aus. Mit diesem erstmaligen Jahresbericht wird eindrucksvoll gezeigt, wie viele Aktivitäten und Maßnahmen gesetzt werden, um die Informationen und Services der Stadt Wien entsprechend niederschwellig aufzubereiten“, betont Stadtrat Peter Hanke. Der Jahresbericht der Stadtkommunikation, der künftig immer im 1. Quartal des Folgejahres publiziert werden wird, gliedert sich in zwei Bereiche. So werden zum einen die Projekte des Presse- und Informationsdienstes in Bereichen wie Krisenkommunikation, Markenmanagement oder Digitalmedien aufgelistet. Zum anderen werden sämtliche Informations- und Kommunikationskampagnen der Stadt Wien samt Themen, Zielgruppen, Reichweiten, Budgets sowie Zielerreichung gesondert ausgewiesen.

„Dieser Bericht stellt einen wichtigen Schritt für mehr Nachvollziehbarkeit dar. Die nächste Ausbaustufe wird sein, dass ich den Presse- und Informationsdienst damit beauftragt habe für den Jahresbericht 2022 sämtliche Schaltungen und Medienkooperationen direkt zu integrieren. Nicht nur jene, die gemäß den Vorgaben des Medientransparenzgesetzes gemeldet werden müssen, sondern auch all jene außerhalb der Meldepflichten“, stellt Hanke klar.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, in der Wiener Stadtregierung für die Transparenzagenden zuständig, sagt dazu: „Sauber regieren ist ein Versprechen dieser Fortschrittskoalition – und dazu gehört auch, den Wienerinnen und Wienern offen darzustellen, wie wir Steuergeld verwenden. Der erstmals vorgelegte Transparenzbericht über die Stadtkommunikation ist ein wegweisender Schritt und setzt neue Standards. Während auf Bundesebene bei Transparenz-Maßnahmen Stillstand herrscht, geht Wien erneut voran und setzt ein wichtiges Projekt aus dem Regierungsübereinkommen um."

