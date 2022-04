"Helfen mit Herz": Die 4. Staffel der erfolgreichen Serie des ORF Burgenland

"Good News" in herausfordernden Zeiten - Ab 5. April in allen Medien des ORF Burgenland

Eisenstadt (OTS) - Der ORF Burgenland nimmt nach dem großen Erfolg in den vergangenen Jahren die Serie "Helfen mit Herz" ab Dienstag, dem 5. April 2022, wieder ins Programm und porträtiert in zehn Folgen Menschen aus dem Burgenland, die sich in den Dienst der guten Sache stellen.

In "Helfen mit Herz" zeigt der ORF Burgenland, dass Mitgefühl und Hilfsbereitschaft keine leeren Worte sind. Hunderte Burgenländerinnen und Burgenländer helfen Flüchtlingen, sich im Burgenland zurechtzufinden und nicht allein zu fühlen. Sie helfen Kindern und Jugendlichen aus der coronabedingten Isolation. Sie sprechen mit alten Menschen und sorgen für mehr Normalität in Zeiten, die ganz und gar nicht normal sind. Und dass Helfen Psyche und Gesundheit stärkt, beweisen Studien und zeigen die Erfahrungen von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und ihrem Beruf mit Empathie nachgehen.

Am Montag, dem 4. April 2022, präsentierten Soziallandesrat Dr. Leonhard Schneemann und ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics die neue Staffel "Helfen mit Herz".

Soziallandesrat Dr. Leonhard Schneemann: "Humanitäre Hilfe für die Vertriebenen des Ukraine-Kriegs ist jetzt ein Gebot der Stunde. Mit der Aktion des Landes 'Burgenland hilft' nehmen wir eine Vorreiterrolle in Österreich ein. Die Hilfsbereitschaft, die im Burgenland eine große Tradition hat, ist beeindruckend. Und mit dem burgenländischen 'Zukunftsplan Pflege' - mit den Schwerpunkten des Anstellungsmodells inklusive 1.700 Euro netto-Mindestlohn, der Gemeinnützigkeit im Pflegebereich und den verschiedensten betreuten Wohnformen - verfolgen wir das Ziel, dass ältere Menschen im Burgenland möglichst lange selbstständig leben können und eigenständig ihren gewohnten Lebensalltag bewältigen und genießen können. Wir freuen uns, gemeinsam mit dem ORF Burgenland in 'Helfen mit Herz' wieder Burgenländerinnen und Burgenländer, die sich in all den genannten Bereichen engagieren, vor den Vorhang zu holen."

ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics: "Im Burgenland sind an die 100.000 Menschen freiwillig und ehrenamtlich tätig. In den vergangenen Jahren haben wir mehr als 120 ‘Helferinnen und Helfer mit Herz‘ in 120 Folgen in Radio, Fernsehen und Online vorgestellt. Und auch in dieser Staffel wollen wir einige der vielen hilfsbereiten Menschen aus dem Burgenland, die sich freiwillig oder hauptberuflich engagieren, vorstellen."

"Helfen mit Herz" ab 5. April 2022 im ORF Burgenland

In der ersten Folge am Dienstag, dem 5. April, stellt ORF-Burgenland-Redakteurin Patricia Schuller (sie ist auch "Licht ins Dunkel"-Botschafterin) eine Familie aus der Ukraine vor, die in Eisenstadt ein Zuhause auf Zeit gefunden hat. Eine Eisenstädterin, die vor etwa 30 Jahren aus Rumänien geflüchtet ist, hilft bei Behördenwegen und schenkt den Menschen aus der Ukraine ihre Zeit. In einer weiteren Folge wird das Tageszentrum "Seniorengarten" in Oberwart vorgestellt. In der Einrichtung der Diakonie Südburgenland werden Menschen mit Demenz betreut und gefördert.

Die 10-teilige Serie wird ab 5. April jeden Dienstag

in Radio Burgenland zu hören,

nach "Burgenland heute" (um ca. 19.20 Uhr) zu sehen

auf burgenland.ORF.at nachzulesen sein.

"Helfen mit Herz" ist eine Kooperation mit dem Land Burgenland.

