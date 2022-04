Ostern 2022 im ORF-Fernsehen

Bräuche, Rezepte, Traditionen und österliche TV-Abenteuer – ab 10. April in ORF 1, ORF 2, ORF III, 3sat und Flimmit

Wien (OTS) - Ob beeindruckende Osterfeuer, tönende Osterglocken, bemalte Ostereier oder köstliche Osterrezepte – Österreich bietet quer durch alle seine Bundesländer zahlreiche Bräuche und Traditionen rund um das Osterfest. Der ORF spiegelt ab 10. April 2022 diese Vielfalt im Rahmen von Dokumentationen und Beiträgen wider – unter anderem im Kinderprogramm in ORF 1, in ORF 2 bei „Andi & Alex“, in der „matinee“ und in „Silvia kocht“ sowie in ORF III mit „Landleben“ und der Programmleiste „Expeditionen“. Auch ORF-Magazine wie „Guten Morgen Österreich“ und „Studio 2“ rücken in den Tagen rund um das Osterfest die Vorbereitungen dazu in den Mittelpunkt. 3sat dokumentiert Bräuche und Kulinarik rund ums Osterfest, und auch Flimmit bietet ein abwechslungsreiches Streamingprogramm für die Osterferien.

Das ORF-TV-Programm rund um Ostern im Detail:

Kasperl und Leopold erwarten drei ganz besondere Abenteuer: Die beiden suchen „Die gackernden Ostereier“ (16. April, 7.30 Uhr), fragen „Wer fürchtet sich vor Meister Lampe“ (17. April, 6.50 Uhr) und retten in „Sepperl, das Nesthäkchen“ (18. April, 7.25 Uhr) gerade noch rechtzeitig das Osterfest. In „Hallo OKIDOKI“ beschließt Kurt in den Ausgaben am 16. April (um 8.00, 8.20, 8.40, 9.00 und 9.30 Uhr), dass er dem Osterhasen dieses Jahr helfen möchte. Immerhin muss der viele Eier und Nester an nur einem einzigen Tag verstecken. Gemeinsam mit Christina startet er also die Osterhasenmission. Außerdem auf dem Programm: Ein Buchtipp zu „Elli Erbse – Ein Osterhuhn hat viel zu tun“ und ein Basteltipp für bunte Eierbecher aus Karton. Am 18. April ist auch „Die Häschenschule“ auf der „Jagd nach dem goldenen Ei“ (7.50 Uhr) und am Nachmittag zeigt ORF 1 „Dumbo“ – Tim Burtons opulente Realverfilmung des gleichnamigen Disney-Zeichentrick-Klassikers – als ORF-Premiere (17.45 Uhr).

ORF 2 präsentiert am 10. April in der „matinee“ (9.05 Uhr) die Dokumentation „Ostereier – Fantastisch, bunt und voller Magie“, in der Filmemacherin Anita Lackenberger verschiedene Techniken des Ostereier-Schmückens aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Ungarn, Tschechien und Rumänien vorstellt und von regionalen Osterbräuchen erzählt. „Andi & Alex“ präsentieren ebenfalls am 10. April (14.05 Uhr) in bewährter Tradition – mit viel Charme und Schmäh – ihre Osterrezepte. Um 16.00 Uhr widmet sich ORF 2 mit „Osterglocken in Tirol“ den kulinarischen Vorbereitungen auf das Fest sowie großen, tönenden Glocken-Klängen und deren Heimat.

In „Silvia kocht“ stehen in der Osterwoche ab 11. April von Montag bis Donnerstag (14.00 Uhr) von Ostern inspirierte Rezepte auf dem Speiseplan.

Am Karsamstag, dem 16. April, werden in „Oster-Reich – Osterbräuche in Österreich“ (13.45 Uhr) heimische Traditionen wie die Speiseweihe, das Osterfeuer oder auch das Binden von Palmbuschen vorgestellt. Danach besucht „Land und Leute“ (16.30 Uhr) eine leidenschaftliche Ostereier-Malerin in Oberösterreich und bringt den Zuseherinnen und Zusehern das kulinarische Kärntner Osterbrauchtum näher.

Am Ostersonntag, dem 17. April, findet mit „Fleischeslust und Gaumenfreuden“ (9.35 Uhr) eine jüdisch-christliche Begegnung für Feinschmecker und Sinnsucher statt. „Magische Ostern“ (16.30 Uhr) und Traditionen werden im Pielachtal gelebt – von der Palmprozession bis zu handgestickten Weihtüchern.

Am Ostermontag, dem 18. April, ist „Silvia unterwegs im österlichen Wien“ (17.35 Uhr): Silvia Schneider macht sich dabei in der Bundeshauptstadt auf die Suche nach kulinarischen Köstlichkeiten für ihre Osterjause.

Jede Menge Ostertraditionen zeigt auch ORF III – so beschäftigt sich bereits am 6. April die „Landleben“-Produktion „Ostern in und um Stübing“ (21.55 Uhr) mit dem Brauch des Palmbuschbindens am „schmerzhaften Freitag“, zwei Tage vor dem Palmsonntag, im steirischen Stübing – jedes Jahr um fünf Uhr morgens. Am Karsamstag zeigt „‚Oster-Reich‘ – Osterbräuche in Österreich“ (16. April, 20.15 Uhr) die Vielfältigkeit des österreichischen Brauchtums: von der Speiseweihe übers Osterfeuer bis zum „In die Grean gehen“ im Weinviertel, das seit 2019 immaterielles Weltkulturerbe ist. Außerdem befasst sich die nachmittägliche ORF-III-Programmleiste „Expeditionen“ in der Karwoche unter dem Motto „Magische Ostern“ mit österlichen Bräuchen und Traditionen aus ganz Österreich, etwa in den Dokus „Von ganz besonderen Ostereiern“ (13. April, 14.15 Uhr), „Reindling, Schinken, Osterfeuer – Österliches Brauchtum in Kärnten“ (14. April, 14.45 Uhr) oder „Magische Ostern in Innsbruck“ (15. April, 13.25 Uhr).

Auch 3sat bietet zu Ostern ein abwechslungsreiches Programm – zu den Highlights zählt am Karsamstag die Übertragung des „Mozart Requiems“ (16. April, 21.45 Uhr) von den Osterfestspielen 2021, die coronabedingt im Herbst im Großen Festspielhaus in Salzburg stattfanden. Am Pult der Staatskapelle Dresden stand Christian Thielemann. Auf Spurensuche nach unterschiedlichen Ostertraditionen begibt sich Anita Lackenberger in ihren Dokumentationen „Magische Ostern im Pielachtal“ (14. April, 11.55 Uhr), „Reindling, Schinken, Osterfeuer – Österliches Brauchtum in Kärnten“ (15. April, 19.15 Uhr), „Pinzen, Fladen, süße Zöpfe – Osterzauber in Europa“ (16. April, 10.00 Uhr), „Ostereier – Fantastisch, bunt und voller Magie“ (16. April, 10.45 Uhr), „Die Osterglocken läuten – Von Klostergeheimnissen und kulinarischen Köstlichkeiten“ (16. April, 11.30 Uhr), „Magische Ostern im Marchfeld“ (17. April, 9.35 Uhr) und „Feiern mit Osterbrot und Festtagsbraten“ (18. April, 19.15 Uhr).

Streamingprogramm für die Osterferien auf Flimmit

Rechtzeitig zum Start der Osterferien gibt es ab 7. April Unterhaltung für die ganze Familie, wenn Flimmit (flimmit.at) die Kultserie „Lassie“ zurück in die heimischen Wohnzimmer holt. Ebenfalls neu auf Flimmit ab 7. April: „Das Pferd auf dem Balkon“, ein Kinderfilm von Hüseyin Tabak mit u. a. Nora Tschirner, Bibiana Zeller und Murathan Muslu sowie der Zeichentrickfilm „Prinzessin Aline und die Groblins“, eine Geschichte voller Witz, Spannung und Fantasie, in der die Freundschaft über alle monstermäßigen Gemeinheiten siegt.

Die ORF-TVthek stellt die TV-Sendungen als Video-on-Demand zur Verfügung, sofern die entsprechenden Online-Lizenzrechte vorhanden sind.

