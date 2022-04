„Radio Wien zum Mitreden“ anlässlich des Weltgesundheitstages ganz im Zeichen von Sport und Bewegung

Am 6. April um 11.00 Uhr

Wien (OTS) - Anlässlich des Weltgesundheitstages am 7. April 2022 gibt es auf Radio Wien einen Themenschwerpunkt zu Sport und Bewegung. Die Sportwissenschafterin Teresa Schmit wird in „Radio Wien zum Mitreden“ live zu Gast sein und Fragen zum gesunden Training beantworten. Die Talksendung ist am Mittwoch, dem 6. April, von 11.00 bis 12.00 Uhr auf Radio Wien zu hören.

Rundum fit, wie geht das? – Diese und weitere Fragen sollen am Mittwoch in der wöchentlichen Sendung „Radio Wien zum Mitreden“ bei Alex Jokel mit Hörern und Hörerinnen diskutiert werden. Darüber hinaus gibt es für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Chance, sich über Wissenswertes zum Thema Sport und Bewegung zu informieren. Interessierte können sich auf wien.ORF.at anmelden und mitreden.

Von Dienstag bis Donnerstag legt Radio Wien mit vielen Tipps für das Publikum den Fokus auf das Thema Gesundheit und Fitness. Es ist kein Geheimnis, dass Bewegung dem Körper guttut, doch viele unterschätzen die positive Auswirkung auf das ganzheitliche Wohlergehen. Jeder und jede profitiert von Bewegung, unabhängig von Alter, Geschlecht oder körperlichen Fähigkeiten. Regelmäßige körperliche Aktivität trägt nicht nur zur körperlichen, sondern auch zur seelischen Gesundheit bei.

