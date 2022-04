FPÖ gratuliert Ministerpräsident Viktor Orban und Fidesz zu klarem Wahlsieg

Einsatz für die eigene Bevölkerung, statt für EU-Nomenklatura wurde honoriert - Fidesz ist starker Partner für Bewahrung von Identität und Souveränität in Europa

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Ministerpräsident Viktor Orban und Fidesz herzlich zu ihrem großartigen Erfolg. Dieser klare Sieg ist auch ein deutliches Zeichen weit über die Grenzen Ungarns hinaus, dass konsequente Arbeit für die Interessen der eigenen Bevölkerung honoriert wird und nicht die Andienerei an die Brüsseler EU-Nomenklatura“, sagte heute FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl über den Ausgang der ungarischen Parlamentswahlen. Viktor Orban und Fidesz seien ein wichtiger Partner für die Bewahrung der christlichen Identität, den Schutz der EU-Außengrenzen, das Eintreten für eine restriktive Migrationspolitik und die Wahrung der nationalen Souveränität innerhalb der Europäischen Union.

Als „Sieg der patriotischen, konservativen und christlichen Parteienfamilie“, welche die Zukunft Europas prägen werde, wertete FPÖ-Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker, der als Obmann auch der Parlamentarischen Gruppe Österreich-Ungarn vorsteht, den gestrigen Wahltag in Ungarn. „Ungarn und Österreich verbindet nicht nur eine jahrhundertelange, gemeinsame Geschichte, sondern auch eine besondere Freundschaft, die sich in engen Wirtschaftsbeziehungen und einem starken Freiheits- und Nationalbewusstsein beider Völker widerspiegelt“, so Hafenecker. Als Obmann der überparteilichen Parlamentarischen Gruppe Österreich-Ungarn freue er sich zudem darauf, die bisher sehr gute Zusammenarbeit mit der Ungarischen Nationalversammlung fortsetzen und gemeinsame Projekte, wie etwa den von Österreich unterstützten Beitritt Ungarns zur European Interparliamentary Space Conference (EISC), schnellstmöglich umsetzen zu können.

Der außenpolitische Sprecher der FPÖ NAbg. Axel Kassegger unterstrich die bedeutende Rolle von Fidesz und Ungarn für die Zukunftsentwicklung der EU: „Als eine von 16 europäischen Parteien zählt Fidesz ebenso wie die FPÖ zu den Unterzeichnern der ,Joint Declaration on the Future of the European Union´, die unter anderem alternative Lösungen und Strukturvorstellungen für die Entwicklung der EU abseits des bisherigen Kommissionssystems bietet. Dieser Kurs wurde gestern von den Wählern in Ungarn eindrucksvoll gestärkt.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)

presse @ fpoe.at