Beratung zu Pflege und Betreuung für alle Wiener:innen

Der Fonds Soziales Wien ist jetzt „Mitten in Wien“ unterwegs

Wien (OTS) - Das Beratungsteam des Fonds Soziales Wien (FSW) ist ab dem 4. April bis Ende des Jahres jeweils für eine Woche mit einem Infostand an unterschiedlichen Standorten „Mitten in Wien“ unterwegs. Die Termine und jeweiligen Standorte finden sich unter www.fsw.at/mitten-in-wien , der Startpunkt ist im Donau Zentrum.

Der Fonds Soziales Wien, der für Wiener:innen an 365 Tagen im Jahr von 8:00 bis 20:00 Uhr telefonisch erreichbar ist, geht nun auch aktiv auf die Menschen in Wien zu. Ein Beratungsteam ist jede Woche an einem anderen Standort für Beratungsgespräche und Informationen da. „ Damit sollen die Menschen direkt in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld, also bei Wegen zum Supermarkt, zur Bank, zur Post oder zur Hausärztin auf das Unterstützungsangebot des Fonds Soziales Wien aufmerksam gemacht werden “, so Petra Gottwald, Leiterin des FSW-Beratungszentrums Pflege und Betreuung.

Breites Spektrum an sozialen Leistungen

Das Beratungsangebot erstreckt sich dabei schwerpunktmäßig auf Pflege und Betreuung. Auch bei Fragen zu anderen Leistungen des Fonds Soziales Wien steht das Team aber mit seiner großen Expertise zur Verfügung.

Der Fonds Soziales Wien (FSW) sorgt dafür, dass Menschen in Wien die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Das Angebot umfasst Leistungen der Pflege und Betreuung, Behindertenhilfe, Wohnungslosenhilfe, Schuldnerberatung sowie Grundversorgung für geflüchtete Menschen. Rund 107.000 Kund:innen pro Jahr unterstützt der FSW gemeinsam mit seinen rund 160 Partnerorganisationen rasch und individuell.

