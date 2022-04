Hietzing: Ende der Foto-Schau „Reisen um 1900 und heute“

Wien (OTS) - Seit Jänner läuft im Gewölbe des Bezirksmuseums Hietzing (13., Am Platz 2) die bestens besuchte Ausstellung „Reisen ins österreichische Küstenland um 1900 und heute“. Zu sehen gibt es über 30 Tafeln mit historischen Abbildungen und Aufnahmen aus der Gegenwart, die dem Publikum von Urlauben an der „Österreichischen Riviera“ erzählen. Erarbeitet hat diese Schau die Hietzinger Fotografin Dorothea Nahler. Nun geht die Sonder-Ausstellung zu Ende: Nur mehr am Mittwoch, 6. April, ist eine Besichtigung in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr möglich. Der Zutritt ist gratis. Spenden für das Museum sind willkommen.

Die Besucherinnen und Besucher des Museums müssen die aktuellen Corona-Bestimmungen befolgen. Von Dorothea Nahlers Urgroßeltern stammen Schwarz-/Weiß-Fotos sowie eine Ansichtskarten-Sammlung. Nahler kombiniert das alte Bildermaterial mit eigenen heutigen Fotografien der gleichen Orte. Von Triest bis Opatija reichen die reizvollen Motive. Auskünfte über sonstige Veranstaltungen im Bezirksmuseum Hietzing erteilt der Leiter Ewald Königstein: Telefon 877 76 88 (Mittwoch/Samstag am Nachmittag) bzw. E-Mail bm1130@bezirksmuseum.at

