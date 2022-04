Bis zu 1,018 Millionen bei Saisonauftakt des neuen Österreich-„Tatorts“ in ORF 2 dabei

Erfolgreiche Krimi-Premiere für „Alles was recht ist“ mit Ermittlerduo Krassnitzer und Neuhauser – Top-Marktanteil seit 2016

Wien (OTS) - „Alles was Recht ist“ hieß es beim Auftakt der nächsten Saison des Österreich-„Tatorts“. Bis zu 1,018 Millionen Zuseherinnen und Zuseher verfolgten am Sonntag, dem 3. April 2022, um 20.15 Uhr die Premiere des neusten Falls von Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser in ORF 2. Im Durchschnitt erzielte das „Tatort“-Regiedebüt von Gerald Liegel, für dessen Drehbuch nach „Pumpen“ erneut Robert Buchschwenter und Karin Lomot verantwortlich zeichnen, eine Reichweite von 993.000 bei einem Marktanteil von 33 Prozent. Dieser Marktanteil ist der höchste für einen Austro-„Tatort“ seit 2016. Mit durchschnittlich 9,44 Mio. Zuseherinnen und Zusehern 3+ sowie einem Marktanteil von 30 Prozent war das ORF-Erfolgsduo auch beim deutschen Publikum wieder äußerst beliebt. „Tatort – Alles was Recht ist“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von KGP Filmproduktion.

Der „Tatort“ auf der ORF-TVthek und Flimmit

Auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) wird „Tatort – Alles was Recht ist“ nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand (zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) bereitgestellt. Alle „Österreich“-Tatorte mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser können jederzeit auf Flimmit (flimmit.at) gestreamt werden.

