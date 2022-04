Insgesamt 2,7 Millionen sahen ORF-Initiative „Bewusst gesund: Was hilft bei Allergien?“

Wien (OTS) - Seit Jahren steigt die Zahl der Allergiker/innen auch in Österreich. Bei der letzten Gesundheitsbefragung von 2019 gaben ca. zwei Millionen Menschen an, unter einer Allergie zu leiden. Bei einer großen Reihenuntersuchung zeigte sogar jeder dritte Proband einen positiven Allergietest. Daher stellte der ORF die 30. „Bewusst gesund“-Initiative vom 26. März bis 2. April 2022 in seiner gesamten Medienvielfalt unter das Motto „Was hilft bei Allergien?“.

Insgesamt erreichten allein die zahlreichen TV-Sendungen des Allergieschwerpunkts 2,7 Millionen Zuseherinnen und Zuseher, das entspricht einem weitesten Seherkreis von 36 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren. Die höchste Reichweite erzielte dabei „Bewusst gesund – Das Magazin“ am 2. April mit im Schnitt 319.000 Zuseherinnen und Zusehern bei 22 Prozent Marktanteil.

Die Sendungen des Programmschwerpunkts sind auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) – vorbehaltlich vorhandener Online-Lizenzrechte – nach der TV-Ausstrahlung noch für sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at