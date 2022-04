ÖVP-Meidling: Lorenz Mayer zum neuen Bezirksparteiobmann gewählt

Staffelübergabe bei Meidlinger Volkspartei - Dank an Vorgänger Ernst Zlabinger

Wien (OTS) - Beim Bezirksparteitag der Volkspartei Meidling am vergangenen Donnerstag wurde der 26-jährige Lorenz Mayer mit über 90 Prozent zum neuen Bezirksparteiobmann gewählt. Er folgt dem bisherigen Bezirksparteiobmann und ehemaligem Klubobmann Ernst Zlabinger nach, der diese Funktion acht Jahre innehatte. „Ich freue mich, diese verantwortungsvolle Position gemeinsam mit einem starken und motivierten Team übernehmen zu dürfen. Meidling ist ein lebenswerter Bezirk, aber wir verschließen die Augen nicht vor den kommenden Herausforderungen. Es gibt viel zu tun, wir sind bereit! Ich möchte mich auch bei Ernst Zlabinger bedanken, der die Volkspartei Meidling so viele Jahre erfolgreich geführt hat“, so der neu gewählte Bezirksparteiobmann, der sich seit vielen Jahren für die Anliegen der Meidlinger einsetzt und seit der Bezirksvertretungswahl 2020 den Bezirksratsklub leitet. Als Stellvertreter wurden LAbg. GR Silvia Janoch und die Bezirksräte Christine Svoboda und Niklas Zierl gewählt.

Stadtrat Karl Mahrer bedankt sich beim scheidenden Bezirksparteiobmann Ernst Zlabinger: „Ernst Zlabinger hat die Bezirkspartei Meidling mit vollem Tatendrang und Engagement geleitet. Dafür möchte ich ihm im Namen der Volkspartei Wien danken.“ Zlabinger bleibt als Ehrenobmann der Meidlinger Volkspartei erhalten. Ehrungen für ihren jahrelangen Einsatz für die Volkspartei Meidling erhielten Johannes Fenz, Michael Pal, Elisabeth Svec und Roland Taufner.

„Ich freue mich, dass die Meidlinger Volkspartei bei Lorenz Mayer weiterhin in guten Händen ist. Er ist seit vielen Jahren für die Meidlingerinnen und Meidlinger im Einsatz und für sein generationenübergreifendes Handeln bekannt. Ich gratuliere ihm und seinem neu gewählten Team und freue mich auf die gute Zusammenarbeit“, so der designierte Landesparteiobmann Karl Mahrer abschließend.

