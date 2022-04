„Soko Linz“ taucht in die Welt von Games und E-Sports ein

Außerdem am 5. April in ORF 1: Die „Soko Donau“ ist „Schlaflos“

Wien (OTS) - Ausflug in die digitale Welt: Das „Soko Linz“-Team um Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski ermittelt am Dienstag, dem 5. April 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 im neuen Fall „Battle of Bytes“ im Bereich von Games, E-Sports und Fantasy. Im Mordfall des Programmierers Klaus Kammerer stehen Habgier und Konkurrenzkampf als mögliche Motive im Raum. War der Erfolg eines neuen Spiels der Grund für die Tat? Die „Soko Donau“ ist um 21.05 Uhr außerdem „Schlaflos“ in Wien, wenn ihr Fall erschütternde Erkenntnisse mit sich bringt.

Mehr zu den Folgeninhalten

„Soko Linz – Battle of Bytes“ (Dienstag, 5. April, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit u.a. Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg, Alexander Pschill, Damyan Andreev und Miriam Hie sowie Josef Mohamed, Jens Atzorn, Rina Juniku und Bernhard Georg Rusch in Episodenrollen; Regie: Martin Kinkel

Während der Feier einer Entwicklerfirma wird der Programmierer Klaus Kammerer (Bernhard Georg Rusch) ermordet. Der Chef der Firma, Tim Heitz (Jens Atzorn), beteuert seine Unschuld und auch Spieleentwicklerin Defne Öcan (Rina Juniku) hält sich bedeckt. Doch Joe (Katharina Stemberger) und Ben (Daniel Gawlowski) vermuten Habgier und Konkurrenzkampf in der Firma, da eben erst das gehypte Spiel „The Mission 2 – A Samurai’s Journey“ veröffentlich wurde und es um viel Geld geht. Dann aber gerät E-Sportler Christian Tapia (Josef Mohamed) in den Fokus des „Soko“-Teams. Vor allem da er mit seiner ruppigen und unkooperativen Art die Ermittlungen behindert.

„Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions mit Unterstützung vom Land Oberösterreich.

„Soko Donau – Schlaflos“ (Dienstag, 5. April, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Michael Steinocher, Dietrich Siegl, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic sowie Cornelius Obonya in einer Episodenrolle; Regie: Holger Gimpel

Herbert Rahn, Lieferant einer Tiefkühlkostfirma, wird in der Wohnung seines Ex-Arbeitskollegen Windisch tot aufgefunden: Der Hals wurde ihm mit einer Glasscherbe aufgeschlitzt. Windisch (Erol Nowak) ist verschwunden, ebenso der Lastwagen, den Rahn neben dem Haus geparkt hatte. Doch es gibt Ohrenzeugen eines Streits im Haus, und die „Soko Donau“-Cops werden bald mit erschütternden Erkenntnissen konfrontiert.

Die 13. Staffel von „Soko Donau“ (ZDF-Sendetitel: „Soko Wien“) ist eine Koproduktion von Satel Film und Almaro in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, dem Land Oberösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und dem Land Niederösterreich.

Die jeweils neue Folge von „Soko Linz“ gibt es vorab schon zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at). Ebenso auf Flimmit abrufbar sind die „Soko Donau“-Staffeln 1 bis 15.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at