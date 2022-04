DIE WOHNKOMPANIE: Erfolgreicher Baustart für das innovative Holzbauprojekt TIMBER*LAA in Wien Favoriten.

Nachhaltig und innovativ in der Umsetzung: DIE WOHNKOMPANIE setzt mit Ihrem neuen Projekt einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte.

Wien (OTS) - Innovativ in und an die Zukunft denken – damit lässt sich die Unternehmensphilosophie des Wiener Wohnbauträgers DIE WOHNKOMPANIE in aller Kürze beschreiben. Dass dahinter eine langfristige Strategie steht, ist für Roland Pichler, Geschäftsführer DIE WOHNKOMPANIE, besonders wichtig: „ Wir haben intern sehr lange über das Thema Holzwohnbau nachgedacht. Für uns muss ein derartiges Projekt, dass nicht den herkömmlichen Normen und Bauweisen gehorcht und auch von uns neues Know-how verlangt, rundum stimmig sein um unseren eigenen, hohen Ansprüchen gerecht werden. “

Mit dem Baustart des Projekts TIMBER*LAA in der Klederinger Straße 63-67 in Wien Favoriten im heurigen Frühjahr ist der erste Meilenstein gesetzt. „ Bei TIMBER*LAA bestehen alle Wände und Decken aus Vollholzelementen. Die Außenwände werden in Holzriegelbauweise errichtet und mit Zellulosedämmung versehen – dieser Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen ist uns besonders wichtig. Außen kommt eine vorgehängte Holzfassade zur Umsetzung. Dadurch ergibt sich ein hoher Vorfertigungsgrad, die Wand- und Deckenelemente werden bereits fertig angeliefert. Damit ist dieses Projekt nicht nur nachhaltig, sondern setzt auch Maßstäbe beim positiven Wohngefühl - vor allem in den Bereichen Schall- und Raumklima – für die zukünftigen BewohnerInnen ”, so Roland Pichler.

Die 38 freifinanzierten 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit großzügigen Freiflächen werden mittels Luftwärmepumpen beheizt und mit Warmwasser versorgt, Photovoltaik-Anlagen optimieren den erforderlichen Stromverbrauch. Die Fertigstellung ist für das 2. Quartal 2023 vorgesehen. Roland Pichler: „ DIE WOHNKOMPANIE nimmt durch die Verknüpfung der innovativen, nachhaltigen Bauweise mit leistbarem Wohnraum in Österreich eine Vorreiterrolle ein. ”

Die gelebte Nachhaltigkeit ist dabei nicht nur im Wohngefühl bemerkbar, denn schon durch die Konstruktionsweise entstehen viele positive Effekte: Der wesentliche Unterschied zur konventionellen Bauweise liegt darin, dass die Holzelemente vorgefertigt angeliefert und vor Ort montiert werden. Das bringt einige Vorteile mit sich: Zunächst einmal wird der Verkehr rund um die Baustelle deutlich reduziert, was für die Anrainer eine geringere Lärm- und Staubbelastung bedeutet. Zusätzlich leistet DIE WOHNKOMPANIE damit einen Beitrag zu einem geringeren CO2-Ausstoss – nicht nur durch die geringere Anzahl an Fahrzeugen, sondern auch beim deutlich reduzierten Maschinenbetrieb vor Ort.

Weitere Holzbauprojekte in Planung

TIMBER*LAA wird kein Einzelstück bleiben: In der Ketzergasse in Wien Liesing setzt DIE WOHNKOMPANIE ab dem 3. Quartal 2022 bereits ein weiteres Projekt mit 18 Reihenhäusern und 20 Eigentumswohnungen in Holzbauweise um. Bei diesem Bauvorhaben geht DIE WOHNKOMPANIE konsequent noch einen Schritt weiter: Neben der Holzbauweise und der hochmodernen Energieversorgung soll eine Fassadenbegrünung und Grauwassernutzung zum Einsatz kommen. Das Projekt wird außerdem während der gesamten Bauphase von einem Chemiker begleitet, um sicherzustellen, dass die BewohnerInnen ein schadstoffarmes Zuhause erhalten.

Über DWK DIE WOHNKOMPANIE

DWK Die Wohnkompanie GmbH entwickelt als inhabergeführter, unabhängiger Wohnbauträger nachhaltige urbane Lebensräume. Der Fokus liegt dabei in der Realisierung freifinanzierter, nachhaltiger Wohnbauprojekte, die sich an den Bedürfnissen der zukünftigen Bewohner und Bewohnerinnen orientieren und einen starken Bezug auf die Mikrolagen nehmen. Innovative und nachhaltige Lösungen nehmen bei der Konzeption, Planung und Umsetzung der Projekte einen wichtigen Stellenwert ein.

Als Tochterunternehmen der Zech Group – eines der stärksten Bau- und Immobilienunternehmen Deutschlands – steht DIE WOHNKOMPANIE für umfassende Kompetenz im Wohnungsbau, einzigartige Expertise und sichere Bonität.

DIE WOHNKOMPANIE ist daher der richtige Partner, um Projekte jeder Größe von der Erstplanung bis zur Vermarktung erfolgreich zu managen.

www.wohnkompanie.at

www.zech-group.com

