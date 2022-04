Go North, das nächste europäische Einhorn, schließt eine von eEquity geführte Seed-Runde über 77,5 Mio. SEK ab

Göteborg, Schweden (ots/PRNewswire) - Als das Jahr 2021 zu Ende ging, machte sich Go North auf den Weg, Europas nächstes Einhorn zu werden. Der unglaubliche Erfolg von Amazon wird zum Teil von Drittanbietern getragen, und die Idee, diese kleineren Marken unter einem operativen Dach zusammenzufassen, um die Rentabilität zu steigern, hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Es ist eine wettbewerbsintensive Branche mit beeindruckenden Finanzierungsrunden, aber Go North unterscheidet sich von den meisten seiner Konkurrenten. Sie kommen nicht aus dem traditionellen M&A-Umfeld, sondern sind selbst Amazon-Unternehmer - und dadurch in der Lage, mit FBA-Unternehmern (Fulfilled-By-Amazon) in Kontakt zu treten.

„Als FBA-Unternehmer hatten wir einen ziemlich negativen Eindruck von den Aggregatoren. Wir hörten von absichtlich komplizierter juristischer Arbeit und sogar von Käufern, die Marken mit Verlust betreiben, um Auszahlungen zu vermeiden. Es war ein System, das sich ändern musste. Also haben wir beschlossen, das zu ändern und einen Aggregator von Unternehmern für Unternehmer zu gründen." - Johan Hallenby, Gründer und Geschäftsführer.

Das Team ist auf fast 20 Mitarbeiter angewachsen, und es wurden mehrere erfahrene Mitarbeiter mit Erfahrungen in den Bereichen E-Commerce, M&A und Börsengänge eingestellt. Das Unternehmen hat das ehrgeizige Ziel, innerhalb von drei Jahren einen Umsatz von 1 Mrd. SEK mit guter Rentabilität zu erzielen, was durch eine hohe Akquisitionsrate und eine beschleunigte Markenrentabilität ermöglicht wird.

eEquity, das die Runde anführte, ist der aktivste nordische Investor im Bereich des digitalen Wachstums und hat das Ziel, in enger Partnerschaft mit Unternehmern marktführende Unternehmen aufzubauen. An der Seed-Runde beteiligten sich auch erfahrene Angel-Investoren wie Alexander Hars (System OK + Let's Deal), Ludwig Mattsson (Gavia-Gruppe), Victor Hielte (Ernstrom-Gruppe), Caroline Ingeborn (Leap & Toca Boca), Peter Lindholm (Frontier Car Group), Lena Apler (Collector Bank), Magnus Emilson (NA-KD & Ess Group) William & Kim Olsson (Stena + Sessan) Gustav Eriksson (Stena + Formica), Sujay Tyle (Merama) und Karin Hallin (Partners Group).

„Bei Go North geht es um mehr als nur den Erwerb von Amazon-Marken. Es geht darum, den Unternehmern Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Durch den Verkauf ihrer Amazon FBA-Marke an Go North erhalten sie die finanziellen Mittel für das, was als Nächstes kommt. Um weiter zu kommen, um schneller zu werden. Wir bauen ein Ökosystem von E-Commerce-Unternehmern auf und glauben daran, dass wir die Branche gemeinsam zum Besseren verändern können."

Die Philosophie scheint sich durchzusetzen. In nur wenigen Monaten hat das Unternehmen ein Portfolio von 11 Marken aufgebaut, mit einem beeindruckenden Wachstum nach der Akquisition (YoY), und es hat große Pläne für die Zukunft. Angetrieben durch weitere große Fremd- und Eigenkapitalrunden, mit Plänen, mehrere hundert Millionen SEK aufzubringen, wollen sie jede Woche eine neue Marke erwerben.

