Trends und Vorhersagen mit Analysten und Experten auf der Veranstaltung „Reshaping the Last Mile in a Shopper-Led Retail World'', veranstaltet von Milkman Technologies

Verona, Italien (ots/PRNewswire) - Milkman Technologies hat IDC beauftragt mit der Erstellung des InfoBite: „Reshaping the Last Mile for Customer-Centric Omnichannel Shopping Journeys" (IDC #EUR148942122, März 2022).

Da die Grenzen zwischen online und offline immer mehr verschwimmen, verlangen die Kunden ein einheitliches Erlebnis, das Kontrolle, Komfort und hohe Erwartungen vereint. Die Einzelhändler sind nun aufgerufen, strategisch über interaktive Sichtbarkeit, Auswahl und Nachhaltigkeit nachzudenken.

Die IDC InfoBite liefert Trends und Prognosen darüber, wie die Optimierung der „letzten Meile" zu einem kosteneffizienten und nachhaltigen Fulfillment führt und den Customer Lifetime Value verbessert.

„78% der europäischen Einzelhändler sehen in der intelligenten Zustellung auf den letzten Kilometern als die wichtigste Herausforderung für die digitale Transformation", heißt es in der InfoBite, die während der kostenlosen Online-Veranstaltung präsentiert wird: „Reshaping the Last Mile in a Shopper-Led Retail World", am 5. April 2022 um 13 Uhr MEZ.

Die Veranstaltung wird von Milkman Technologies mit den folgenden Gastrednern organisiert: Filippo Battaini, IDC Retail Analyst, der die Veranstaltung moderieren wird, und Spyros Triantafillou, Public MediaMarkt Last-Mile Manager, der ein kürzlich durchgeführtes Last-Mile-Projekt vorstellen wird. Milkman Technologies wird durch Antonio Perini, CEO, und Marco Venuti, CTO, vertreten.

„Die Kunden verlangen Echtzeit-Updates. Sie sollten in der Lage sein, ihre Meinung zu ändern und eine plötzliche Verschiebung der Prioritäten mitzuteilen oder einfach im Fall von externen Ereignissen zu entscheiden, ob sie warten oder den Termin verschieben wollen. Die Herausforderung besteht darin, diese fortschrittlichen Dienste anzubieten, ohne die Machbarkeit der Prozesse zu verlieren. Die Lösung ist die Technologie. KI und Hyper-Automatisierung können und werden eine wirtschaftlich nachhaltige „letzte Meile" schaffen", sagte Antonio Perini, CEO von Milkman Technologies

Milkman Technologies ist das erste Last-Mile-Technologieunternehmen, das intelligente Terminvereinbarungen einführt, die es ermöglichen, den Tag und die Stunde der Lieferung zu wählen und sie mit den Preisen abzustimmen: ein leistungsfähiges Instrument, um die Kundenzufriedenheit zu steigern und das Kundenverhalten zu beeinflussen.

Über Milkman Technologies:

Milkman Technologies bietet eine Home-Delivery-Lösung an, die es Unternehmen ermöglicht, ihren Umsatz dank bequemer und kostengünstiger Lieferoptionen zu steigern. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat inzwischen 35 Millionen Euro an Finanzmitteln erhalten. Der öffentliche MediaMarkt, die Poste Italiane und viele andere haben die Milkman-Plattform bereits eingesetzt, um ihren Kunden eine bessere Customer Journey zu bieten.

