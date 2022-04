AVISO: Pressekonferenz „Träger*inneninitiative Elementare Bildung Wien“

Wie soll es mit dem System Kindergarten weitergehen? Präsentation der Imagekampagne, Status Quo zur aktuellen Situation und Ausblick

Wien (OTS) - Die Träger*inneninitiative Elementare Bildung Wien wurde im September 2020 von den vier größten privaten Kindergarten- und Hortträgerorganisationen in Wien ins Leben gerufen, um auf die unzureichenden Rahmenbedingungen in der Elementarpädagogik hinzuweisen und um gemeinsam ihre Forderungen an die Politik zu richten.

Mit der Pressekonferenz am 7. April 2022 startet die Initiative eine Imagekampagne, die auf die aktuelle Situation in der Elementarpädagogik hinweist. In Arbeit ist ein Stufenplan, wie eine schrittweise Umsetzung der geforderten Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Elementarbildung möglich wäre. Außerdem werden Politiker*innen eingeladen, einen Tag in einer elementaren Einrichtung zu hospitieren und den pädagogischen Alltag kennenzulernen.

Am Podium:

Tim Lainer, M.Sc. (Diakonie Bildung)

Alexandra Fischer, M.A. (Kinderfreunde Wien)

Thomas-Peter Gerold- Siegl, MBA (KIWI – Kinder in Wien)

Susanna Haas, MA (St. Nikolausstiftung)





Hinweis zur Teilnahme an der Pressekonferenz:

Es gilt die 3G-Regel und FFP2-Maskenpflicht.

Datum: 7.4.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Kinderfreunde-Bildungszentrum,

Ballgasse 2, 1010 Wien, Österreich

