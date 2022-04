AVISO 8.4.2022, 10 Uhr: Pressekonferenz zehn Jahre Atelier 10

Unter dem Titel „now we are ten“ wird der erste Bildband der Ausstellungs- und Arbeitsplattform für zeitgenössische Kunst präsentiert.

Wien (OTS) - In einer ehemaligen Backhalle in Wien Favoriten hat sich das Atelier 10 in den vergangenen zehn Jahren als Atelier für Künstler*innen und als Ausstellungsgalerie für zeitgenössische Kunst etabliert. Mit dem Ziel, eine Lücke im Förder- und Wahrnehmungsangebot des Kunstbetriebes zu füllen, unterstützt das Atelier 10 auf Initiative der Caritas künstlerische Leistungen von Menschen mit gesundheitlichen oder kognitiven Beeinträchtigungen. Aufgabe der Plattform ist die gezielte Förderung und professionelle Präsentation eigenständiger künstlerischer Positionen. Damit ist das Atelier 10 in der Kunstlandschaft, aber auch in der Soziallandschaft ein in mehrerlei Hinsicht außergewöhnliches Projekt. In den vergangenen Jahrzehnten wurden Kategorien wie Art Brut und Outsider Art verwendet, um der Kunst aus diesem Spannungsfeld einen Namen zu geben. Das Atelier 10 steht für den Versuch, sich diesen Zuordnungen zu entziehen und die Kunst im Zentrum der Kulturgesellschaft zu verorten.



Anlässlich des Jubiläums wird Medienvertreter*innen der erste Bildband ATELIER 10 – now we are ten präsentiert.



Pressekonferenz zehn Jahre Atelier 10

mit



Veronica Kaup-Hasler, Amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft

Florian Reese, Leiter Atelier 10

Klaus Schwertner, Gf. Caritasdirektor der Erzdiözese Wien

Günther Oberhollenzer, Kurator Landesgalerie NÖ, Kunstbeirat Atelier 10

Angela Stief, Direktorin Albertina modern, Kunstbeirat Atelier 10

Datum: 08.04.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Atelier 10/Brotfabrik Wien, Innenhof Stiege 5 und Lift 5.1 | 2. Stock

Absberggasse 27, 1100 Wien, Österreich

