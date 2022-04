6. Bezirk: Präsentation „Mord im Lainzer Tiergarten“

Krimi-Lesung mit Beppo Beyerl im Bezirksmuseum 6 am 6. April

Wien (OTS) - Der Wiener Autor Beppo Beyerl stellt am Mittwoch, 6. April, in den Räumlichkeiten des Bezirksmuseums Mariahilf (6., Mollardgasse 8, Mezzanin) sein neues Buch vor: Das Werk ist ein Krimi mit dem Titel „Mord im Lainzer Tiergarten“. In diesem Band aus dem „Gmeiner Verlag“ geht es um die Ermordung einer vorerst unbekannten Frau und Erhebungen der Ermittler im Wien der 1920er-Jahre. Kann allenfalls ein Schleichhändler der gesuchte Täter sein? Beyerl trägt an dem Abend Auszüge aus dem spannenden zeitgeschichtlichen Kriminalroman vor und steht dem Publikum für Gespräche zur Verfügung. Beginn der Präsentation: 18.00 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden der Gäste nimmt das ehrenamtlich arbeitende Museumsteam (Leiter: Erich Dimitz) gerne entgegen. Auskunft: Telefon 586 78 68, E-Mail bm1060@bezirksmuseum.at

Das Publikum muss die aktuellen Corona-Bestimmungen einhalten. Der 1955 geborene Wiener Beppo Beyerl hat schon mehrere Bücher in verschiedenen Verlagen publiziert, ist Mitglied der „Grazer Autorenversammlung“ und gehört außerdem dem „Österreichischen Schriftstellerverband“ an. Genauere Angaben über das Schaffen des Literaten sind im Internet nachlesbar: www.beppobeyerl.at

Der neue Kriminalroman „Mord im Lainzer Tiergarten“ hat einen Umfang von 281 Seiten (ISBN 978-3-8392-0176-3). Im Fachhandel ist der lesenswerte Band zum Preis von 14,50 Euro erhältlich. Mehr Informationen zu dem Buch veröffentlicht das Verlagshaus „Gmeiner“ im Internet: www.gmeiner-verlag.de.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 6. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/mariahilf/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse