Allianz Invest KAG mit Lipper Fund Award prämiert

„Gruppensieg“ für überdurchschnittliche Performance der gesamten Fondspalette

Renommierte Auszeichnung auch für einzelne Investmentfonds

Die Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft wurde erneut mit dem in der internationalen Fonds- und Investmentbranche hoch angesehen Lipper Fund Award ausgezeichnet. Neben Prämierungen einzelner Investmentfonds sowohl mit lang- als auch kurzfristigem Anlagehorizont freut sich die Allianz zudem über den „Gruppensieg“ für eine überdurchschnittliche Performance des gesamten Portfolios.

„Wir identifizieren in unseren Fonds langfristige Investmentideen, die solide und quantifizierbar sind. Gleichzeitig wollen wir mit einer nachhaltigen Veranlagung unseren Beitrag für eine lebenswerte Zukunft leisten. Wir freuen uns sehr, dass unser Engagement Anerkennung findet und wir als Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mit unseren Fonds zum wiederholten Mal mit dem Lipper Fund Award ausgezeichnet wurden“, so Sonja König, Sprecherin der Geschäftsführung der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft über die Auszeichnung.

Große Expertise im Fondsmanagement

Die Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft zählt mit einem verwalteten Vermögen von knapp 12 Milliarden Euro und über 100 verwalteten Investmentfonds zu den Top-7 Fondsgesellschaften des Landes. Ihr Ziel ist es, ein Portfolio aufzubauen, das robust und liquide, breit diversifiziert und möglichst stabil auch durch raue Fahrwasser geschifft werden kann. Die Allianz greift dabei auf eine große Expertise ihrer Anlageexpertinnen und -experten zurück. Dieser Erfahrungsschatz kommt sowohl der langfristigen Anlagestrategie, aber auch kurzfristigen Entscheidungen, zugute, was sich seit Ausbruch der COVID-19-Krise erneut unter Beweis gestellt hat. Dass eine nachhaltige Veranlagung dabei nicht im Widerspruch mit der Rendite steht, belegen die starken Performancezahlen.

Über den Refinitiv Lipper Fund Award

Im Rahmen der Refinitiv Lipper Fund Awards Austria 2022 werden 20 Awards aus 89 Fondskategorien und acht Awards aus Gruppenkategorien verliehen. Einen Overall Group Award kann eine Fondsgesellschaft nur dann gewinnen, wenn sie mindestens fünf Aktienfonds, fünf Anleihefonds oder drei gemischte Fonds verwaltet. Bewertet wurden alle von den jeweiligen Gesellschaften verwalteten und in Österreich zum Vertrieb zugelassenen Fonds.

