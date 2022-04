FPÖ – Kickl fordert Überprüfung aller Corona-Beratergremien und -Kommissionen

Wien (OTS) - „Die Medizinmarktaufsicht wird nun doch nicht von Pharmalobbyistin Tieben geleitet werden. Aber was für die Medizinmarktaufsicht gilt, muss selbstverständlich auch für GECKO und Co. gelten. Es zeugt nämlich von einer besonderen Portion an Doppelmoral, dass Gesundheitsminister Rauch den Saubermann gegen die Pharma-Lobby gibt, gleichzeitig aber kein Problem damit hat, dass in seinen Corona-Gremien Personen mit Querverbindungen zur Pharmaindustrie sitzen", kritisierte heute FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl.

„Es ist höchst an der Zeit, die diversen Mitglieder der Corona-Kommissionen und Beratergremien einer genauen Überprüfung auf Interessenkonflikte und Befangenheit zu unterziehen – und zwar auch nachträglich und rückwirkend“, forderte Kickl Konsequenzen. In den diversen Corona-Experten- und Beratergremien – von GECKO bis zur Impfpflicht-Kommission – seien jedenfalls Personen vertreten, die Querverbindungen zur Pharmaindustrie aufweisen würden.

"Wenn etwa in einer Impfpflicht-Kommission, die darüber entscheiden soll, ob und wie der völlig unverhältnismäßige und sinnbefreite Impfzwang in Österreich umgesetzt wird, 100 Prozent der Mitglieder teils erschreckende Querverbindungen zur Pharmaindustrie aufweisen, muss man sich schon fragen, ob von Seiten des Gesundheitsministeriums, was Compliance bzw. Befangenheit betrifft, weggeschaut wird oder ob derartiges gar ein Qualifikationskriterium für einen Expertenposten darstellt", so Kickl weiter.

"Dass bei einer solchen Überprüfung für den grünen Gesundheitsminister überaus unangenehme Dinge ans Tageslicht kämen, liegt auf der Hand. Einfacher wäre es daher, die diversen kostspieligen Corona-Beratergremien und -Kommissionen aufzulösen, dem gesamten Corona-Zwangsregime samt Impfpflicht ein Ende zu setzen und Österreich endlich eine echte Rückkehr zur Normalität zu ermöglichen", forderte Kickl.

