FPÖ – Schrangl zu Richtwertmieten: SPÖ genauso unsozial wie die Regierung

Wien (OTS) - „Die exorbitante Anhebung der Richtwertmieten durch die Regierung ist unsozial, besonders vor dem Hintergrund der Kostenlawine, die durch unser Land rollt und gegen die ÖVP und Grüne nichts unternehmen. Aber die SPÖ ist um nichts besser und darüber hinaus noch hochgradig scheinheilig. Denn im SPÖ-regierten Wien soll die Erhöhung der Richtwerte umgesetzt werden, was zu Mietpreisexplosionen im Gemeindebau führen würde. Darüber hinaus treiben SPÖ-Bürgermeister Ludwig und Co. mit dem Valorisierungsgesetz die Gebühren für Wasser, Kanal und Abfallentsorgung in Wien Jahr für Jahr in die Höhe“, betonte heute FPÖ-Wohnbausprecher NAbg. Philipp Schrangl.

„Vor diesem Hintergrund ist die Aussage von SPÖ-Wohnbausprecherin Becher, die Mieter sollten doch einfach die ‚Legalität der Erhöhung‘ prüfen lassen, ja wohl mehr als zynisch. Die SPÖ agiert genauso unsozial wie ÖVP und Grüne“, so Schrangl weiter. Der Freiheitliche Wohnbausprecher forderte als Notmaßnahme erneut eine generelle Aussetzung aller Mietanpassungen bis zum Inkrafttreten eines neuen Mietrechts, das fair und ausgewogen sein müsse.

„Die SPÖ hat jedenfalls jedes Recht verwirkt, sich ‚sozial‘ nennen zu dürfen. Die völlig untaugliche Corona-Politik hat die Inflation bereits massiv befeuert, die undifferenzierten Russland-Sanktionen lassen die Preise bei Energie und Lebensmitteln nochmals explodieren. Und bei all diesen Maßnahmen hat die SPÖ für ÖVP und Grüne den Steigbügelhalter gegeben“, erinnerte Schrangl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at