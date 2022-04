Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál: Finale für die große Frauenbefragung

„Wien, wie sie will“ läuft noch bis 10. April

Wien (OTS) - Die große Wiener Frauenbefragung geht ins Finale. Der Countdown läuft: Noch bis 10. April können alle Wienerinnen unter dem Motto „Wien, wie sie will“ auf frauenbefragung.wien.gv.at teilnehmen.

„Corona hat das Leben der Wienerinnen verändert. Wir wollen genau wissen, wie – und was die Wienerinnen wollen, welche Bedürfnisse und Wünsche sie haben. Ich lade alle Wienerinnen herzlich ein, noch bis 10. April bei der großen Frauenbefragung der Stadt Wien mitzumachen. Das Motto: ,Wien, wie sie will.‘ Denn wir wollen wissen, was die Wienerinnen bewegt – um dann mit konkreten Maßnahmen eine noch bessere Zukunft für sie gestalten zu können. Wir reden nicht über, sondern mit Frauen“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

Das sind die Fragen an alle Wienerinnen:



Neben ein paar statistischen Fragen zu Alter, Bildung und ähnlichem wird die folgende Frage, jeweils zu einem anderen Thema, gestellt:

„Was beschäftigt Sie als Frau in Wien in Bezug auf ________________ und welche Anregungen haben Sie?“

In wechselnder Reihenfolge wird jede Teilnehmerin gefragt nach:

o Arbeit und Einkommen;

o Aus- und Weiterbildung;

o Gesundheit;

o Zusammenleben, Leben in der Stadt und Freizeit;

o Gleichstellung und unbezahlte Arbeit (u.a. Hausarbeit, Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen);

o Wohnen;

o Mobilität und Klima;

o frauenspezifische Angebote;

o und sonstige Themen.

„Wien, wie sie will“: Alle Wienerinnen können noch bis 10. April mitmachen!

Bei Teil 1, der repräsentativen Befragung im Jänner, haben bereits rund 3.000 Frauen teilgenommen. Klar ist: Der partizipative Beteiligungsprozess, der seit 8. März und noch bis 10. April läuft, stößt auf großes Interesse!

Mindestens sollen es insgesamt 5.000 Wienerinnen sein, die zu verschiedenen Schwerpunkten befragt werden. Das sind unter anderem die Themen Bildung, Erwerbsarbeit, unbezahlte Arbeit, Alltag/Freizeit und frauenspezifische Angebote.

Das Endergebnis wird noch heuer erwartet. Auf dem Ergebnis aufbauend sollen dann konkrete Maßnahmen gesetzt werden, um Frauen und Mädchen in Wien in Zukunft noch besser unterstützen zu können.

Alle Infos auf frauenbefragung.wien.gv.at / Schluss

