Premiere am „ORF III Themenmontag“ für „Schokolade aus Österreich – wirklich bio und fair?“

Außerdem: „MERYN am Montag: Gesundenuntersuchung – Ihre Fragen“ und neue Beitragsreihe in „Kultur Heute“

Wien (OTS) - Die ORF-III-Neuproduktion „Schokolade aus Österreich – wirklich bio und fair?“ zeigt zum Auftakt des vierteiligen „ORF III Themenmontags“ am 4. April 2022 u. a., wie verlässlich die Gütesiegel der heimischen Süßwarenproduzenten tatsächlich sind. Im Vorabend spricht Prof. Siegfried Meryn in „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr) unter dem Titel „Gesundenuntersuchung – Ihre Fragen“ mit der Fachärztin für Innere Medizin Dr. Petra Fabritz, ob auch jüngere Menschen regelmäßig zur Gesundenuntersuchung gehen sollten und was getan werden könnte, um die Primärprävention in Österreich zu fördern.

Bei Patrick Zwerger in „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) behandelt Heinz Sichrovsky in „Sichrovskys Foyer“ die Wiener Festwochen-Premiere „Requiem“ von Romeo Castellucci. Außerdem erfolgt der Auftakt der fünfteiligen Beitragsreihe, die jene Künstler/innen vorstellt, die bei „Ein Fest für Beethoven“ (10. April, 20.15 Uhr) auf der Bühne stehen werden.

Der ORF-III-Hauptabend steht ganz im Zeichen der Schokolade: Für „Schokolade aus Österreich – wirklich bio und fair?“ (20.15 Uhr) hat sich der „ORF III Themenmontag“ in einer umfassenden Recherche zu den Anbaugebieten von fairem Kakao in Westafrika und in Lateinamerika begeben. Es wird den Fragen nachgegangen, ob die fair zertifizierten Rohstofflieferanten von Zotter, Fairtrade und Co tatsächlich für menschlichere Bedingungen sorgen können und wie verlässlich das Bio-Siegel für Schokolade aus diesen Regionen ist. Anschließend deckt „Schokolade – Das bittere Geschäft“ (21.05 Uhr) die Arbeitsbedingungen auf den Kakaoplantagen auf. Danach beschäftigt sich „Schokolade: Gewinner und Verlierer“ (21.55 Uhr) mit den tatsächlichen Profiteuren des Süßwarenhandels. Abschließend zeigt der „ORF III Themenmontag“ die Reportage „Fett und Zucker – Die versteckten Dickmacher“ (22.45 Uhr).

