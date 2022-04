Biz#1 2022 | 23. Juni 2022 - eventbiz | hotelbiz | seminarbiz

Perchtoldsdorf (OTS) - Endlich vernetzt sich die MICE Branche wieder live und zeigt welche spannenden Tagungsmöglichkeiten es gibt!

Was hat sich in den letzten Jahren Neues getan? Zeiteffizient an einem Nachmittag einen umfassenden Überblick der MICE Angebote bekommen, topaktuelles Branchenwissen erhalten und persönlich bei den ExpertInnen nachfragen, MICE-News erfahren, sowie mit BranchenkollegInnen vernetzen.

Die MICE-Fachmesse rund um Events, Seminare, Incentives und Geschäftsreisen findet am 23. Juni 2022 im Schloß Schönbrunn Orangerie/Apothekertrakt statt. Über 100 AusstellerInnen, ein topaktuelles und abwechslungsreiches Vortragsprogramm u.a. zu den Themen Google Tracking, Eventsicherheit, MICE im Metaverse, sowie natürlich unser beliebtes „Taste the Biz!“ Programm bilden den perfekten Rahmen für einen erfolgreichen MICE-Tag.

MICE im Metaverse, Gesicht-Lesen und „Taste the Biz!“

Die Biz BesucherInnen erwartet ein topaktuelles und abwechslungsreiches Vortragsprogramm. Anne Fierhauser, auch bekannt aus dem ORF, wird spannende Einblicke ins “Gesicht-Lesen” bieten. Zu dem brandheißen Thema “Mice im Metaverse” konnten wir Konrad Gill, Geschäftsführer des Wiener Start-Ups Viarsys gewinnen. Die Präsidentin des DMVÖ und Geschäftsführerin des Forum Verlags Alexandra Vetrovsky-Brychta präsentiert spannende Insights zu Google Tracking und Datenschutz. Das bewährte „Silent Conference“ Konzept, das kurze und knackige Vorträge direkt im Messegeschehen ermöglicht, wird auch in diesem Jahr die FachbesucherInnen mit KnowHow und Insiderwissen „to go“ versorgen. Der langjährige und beliebte Fixpunkt „Taste the Biz!”, mit kleinen Verkostungen seitens der AusstellerInnen, gibt den BesucherInnen einen “Vorgeschmack” auf zukünftige Veranstaltungen vor Ort.

Fachmesse für Veranstaltungsprofis, EventmanagerInnen und Organisationsprofis

Die Biz richtet sich an MitarbeiterInnen von Firmenreisestellen, SeminarplanerInnen, Trainingsinstitute, sowie an MitarbeiterInnen von Marketing- und PR-Abteilungen, Eventagenturen, Vereine, BetriebsrätInnen und all jene, die beruflich Veranstaltungen, Incentives, Kongresse oder Ausflüge für Gruppen organisieren.

Die Teilnahme an der Biz ist für FachbesucherInnen kostenlos, eine Registrierung online ist erforderlich und unter info.biz.co.at/anmeldung möglich.

Die Biz#1 - auf einen Blick:

Donnerstag, 23. Juni 2022 |12.00 - 19.00 Uhr

Schloß Schönbrunn, Apothekertrakt | Schönbrunner Schlossstraße 47 | Eingang Orangerie

