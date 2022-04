ATV-Frage der Woche: Kampf gegen Teuerung: Hohes Vertrauen der Wähler:innen in SPÖ

Wien (OTS) - ATV-Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lassen am Sonntag die politischen Geschehnisse der Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Er befragte 500 Österreicher:innen: "Welche Partei hat die besten Konzepte gegen die Teuerung?"

Der SPÖ wird von den Österreicher:innen die größte Kompetenz im Kampf gegen die Teuerung und gegen steigende Preise zugesprochen. 19 Prozent der Befragten, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung, schreiben den Sozialdemokraten die besten Konzepte gegen Teuerungen zu. Bei der eigenen Wählerschaft erreicht die SPÖ 74 Prozent.



Auf Platz 2 folgt eine weitere Oppositionspartei, die FPÖ: Neun Prozent der befragten Österreicher:innen finden, dass die FPÖ die größte Kompetenz beim Kampf gegen die Teuerung hat. Bei der freiheitlichen Wählerschaft sind 54 Prozent von den Konzepten ihrer Partei überzeugt.

Mit ihren Konzepten gegen die Teuerungswelle abgeschlagen sind die Regierungsparteien ÖVP (8 Prozent) und Grüne (3 Prozent). Auch die Neos (3 Prozent) und die MFG (2 Prozent) überzeugen mit ihren Konzepten gegen die hohen Preise nicht.



Überraschend: 38 Prozent und damit über ein Drittel der Befragten schreibt keiner der genannten Parteien ausreichend Kompetenz im Kampf gegen die hohen Preise zu.



Peter Hajek: "Die SPÖ könnte am ehesten von der derzeitigen politischen Krisensituation profitieren. Die Bundesregierung ist ob des misslungenen Corona-Krisenmanagements und der unter Druck stehenden Kanzlerpartei schwer in der Defensive. Die hohe Inflationsrate und die stark steigenden Lebenshaltungskosten treffen die klassische SPÖ-Klientel, die kleinen Leute, am meisten."



