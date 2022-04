Sachslehner: „SPÖ sollte vor eigener Haustüre kehren“

Die Bundesregierung entlastet die Bürgerinnen und Bürger um 4 Milliarden Euro

Wien (OTS) - „Anstatt ständig mit dem Finger auf den Bund zu zeigen, sollte die Sozialdemokratie vor ihrer eigenen Haustüre kehren und in den SPÖ-geführten Bundesländern wirksame Maßnahmen gegen die Teuerung ergreifen. Denn auch wenn es Rendi-Wagner nicht wahrhaben will: Die Bundesregierung hat von Anfang an wirksame Maßnahmen gesetzt und entlastet die Bürgerinnen und Bürger um 4 Milliarden Euro. Das ist das Zehnfache der Entlastung im sozialdemokratisch geführten Deutschland. Hinzu kommt noch die 18 Milliarden Euro schwere Steuerreform. All das sind wichtige und richtige Maßnahmen, um die Menschen in Österreich zu entlasten, die Teuerungen auszugleichen und die höheren Preise abzufedern. Alleine das erste Anti-Teuerungspaket der Bundesregierung bringt einkommensschwachen Familien bis zu 800 Euro“, reagiert Laura Sachslehner, Generalsekretärin der neuen Volkspartei, auf die Pressekonferenz der SPÖ-Parteivorsitzenden Rendi-Wagner.

