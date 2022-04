FPÖ - Schrangl an Rendi-Wagner: SPÖ hat es in der Hand, Richtwerterhöhung im Wiener Gemeindebau auszusetzen

Scheinproteste im Bund, roter Zahltag für Abertausende Gemeindebaumieter

Wien (OTS) - „Die Sozialdemokratie ist an wohnpolitischer Heuchelei kaum mehr zu überbieten“, kritisiert eFPÖ-Bautensprecher NAbg. Mag. Philipp Schrangl die heutigen scheinheiligen Aussagen von SPÖ-Bundesparteiobfrau Pamela Rendi-Wagner.

„Wir Freiheitliche stellten und stellen uns konsequent auf allen Ebenen gegen die Erhöhung des Richtwertes. Die SPÖ will in Wien allerdings anwenden, was sie auf Bundesebene zu bekämpfen vorgibt“, verwies Schrangl auf einen Standard-Artikel vom 25.02.2022. „Hier wird den Menschen schamlos Sand in die Augen gestreut. Wien wendet die Richtwerterhöhung im Gemeindebau an und verantwortet dadurch eine erhebliche Mietpreisexplosion“, setzt eSchrangl nach.

„Die Richtwerterhöhung ist in der gegenwärtigen Situation tatsächlich ein Sündenfall – leider auch ein Sozialdemokratischer“, schloss Schrangl und kündigte eine entsprechende Initiative im Nationalrat an.

