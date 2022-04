Fonds Soziales Wien erhält Auszeichnung für betriebliche Gesundheitsförderung

BGF-Gütesiegel der ÖGK an Personalchefin Melanie Widder überreicht

Wien (OTS) - Zum dritten Mal in Folge wurde der FSW mit dem Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung der Österreichischen Gesundheitskasse ausgezeichnet. Die ÖGK Wien vergab am 31.3.2022 in den Räumlichkeiten des Dachverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger die Gütesiegel an 18 Unternehmen aus Wien und 1 Unternehmen aus dem Burgenland.

FSW-Personalchefin Melanie Widder nahm die Urkunde entgegen: „ Ich bin stolz, dass wir auch in der Pandemie das Angebot des betrieblichen Gesundheitsmanagements erhalten haben: Online-Kurse in der Freizeit für Yoga oder Zumba zählen dazu, aber auch arbeitspsychologische Online-Sprechstunden für alle Mitarbeiter:innen – anonym, gratis und in der Dienstzeit. “

Der FSW bietet allen Mitarbeiter:innen die Möglichkeit, mittels einer eigenen App Kurse und Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) zu buchen. Im FSW-eigenen Fortbildungsprogramm finden sich zahlreiche Fortbildungen, die Resilienz und Achtsamkeit fördern. Außerdem stehen für alle Mitarbeiter:innen Einzelcoachings durch Arbeitspsycholog:innen zur Verfügung. Nicht zuletzt wird auch das Startgeld bei großen Wiener Laufveranstaltungen übernommen.

