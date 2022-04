Vorschau: Ein Europa der tausend Liechtensteins – „Der Pragmaticus“ auf der Suche nach neuen Konzepten für die Europäische Union

Bei Roger Köppel diskutieren morgen u.a. die Politologin und Bestseller-Autorin Ulrike Guérot und der libertäre Volkswirt Hans Hermann Hoppe.

Salzburg/Wals (OTS) - Aus ihren Vorstellungen über die Zukunft der EU machen die Politologin und Bestseller-Autorin Ulrike Guérot und der libertäre Volkswirts Hans Hermann Hoppe in der morgigen Ausgabe von „Der Pragmaticus“ keinen Hehl – und ja, weiter auseinander könnten sie nicht liegen. Während Guérot eine Europäische Republik vor Augen hat, die auf dem Gleichheitsgrundsatz für alle europäischen Bürgerinnen und Bürger aufgebaut ist, sieht Hoppe Staaten grundsätzlich als Ausbeutungsorgane und stationäre Banditen an, die auf Kosten produktiver Personen leben. Er träumt von einem Europa, das aus tausend Liechtensteins besteht. Und auch der Politikwissenschaftler Ulrich Menzel warnt davor, dass wir uns bereits jetzt in einem neuen Kalten Krieg befinden, wobei nun neuerdings Peking das Zentrum des Ostens ist.

Viele Ansatzpunkte also, um über den richtigen Pfad zu sprechen, der Europa in die Zukunft führt. Das tut im „Der Pragmaticus“-Interview auch der ehemalige Erweiterungs-Generaldirektor bei der Europäischen Kommission, Sir Michael Leigh, der Brüssel rät, sich auf die Wurzeln als Wirtschaftsunion zu besinnen.

Die gesamte Sendung sehen Sie morgen ab 22:50 Uhr bei ServusTV und ServusTV On.

Der Pragmaticus - Fakten. Verstehen. Handeln. Auf den Punkt gebracht.

Rückfragen & Kontakt:

ServusTV

Christoph Ammerer

Programmkommunikation

0662 84224421602

christoph.ammerer @ servustv.com