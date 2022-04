Bereits 30.000 Anmeldungen für Vienna City Marathon

Anmeldungen bis Montag, 4. April. VCM ist größtes touristisches Ereignis in Wien seit Beginn der Pandemie.

Wien (OTS) - Anmeldungen bis Montag, 4. April. VCM ist größtes touristisches Ereignis in Wien seit Beginn der Pandemie



Der Vienna City Marathon (VCM) bewegt dieses Jahr mehr als 30.000 nationale und internationale Läuferinnen und Läufer. Diese Anmeldezahl für Österreichs größtes Sportevent wurde drei Wochen vor der Veranstaltung am 23. und 24. April übertroffen. Darin sind die Teilnehmenden aller Bewerbe des VCM-Wochenendes zusammengefasst.



Wichtiger Beitrag zur Belebung des Tourismus

„Wir merken, dass die Menschen wieder aktiv sind und gemeinsam laufen wollen. Wir sind das größte touristische Event in Wien, und das schon zum zweiten Mal seit Beginn der Pandemie. Die Teilnehmenden kommen aus ganz Österreich und rund 125 Ländern. Europäische Länder sind wieder stark vertreten, auch die Zahlen aus Übersee lassen für die Zukunft hoffen. Es macht uns stolz, dass wir es sind, die einen wesentlichen Beitrag zur Wiederbelebung des touristischen Aufkommens in Wien beitragen können. Wir bringen Gäste nach Wien, die sonst an diesem Wochenende mit Sicherheit nicht in hier wären. Der Vienna City Marathon ist ein wichtiger Umsatzbringer in so schwierigen Zeiten. Unser Dank geht schon jetzt an die Stadt Wien, an die Behörden und unsere Sponsorenpartner, sowie an die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, die dieses Sportgroßereignis von nationaler und internationaler Bedeutung ermöglichen“, sagt VCM-Veranstalter Wolfgang Konrad.



Online-Anmeldungen sind auf www.vienna-marathon.com bis Montag, 4. April möglich. Das betrifft die Bewerbe Marathon, Halbmarathon, BMW Staffelmarathon und Vienna 10K. Weiterhin geöffnet bleibt danach die die Anmeldung für den VCM Kinderlauf, den The Daily Mile Run und den Coca-Cola Inclusion Run.



Beim Comeback des Vienna City Marathon im September 2021 als erster großer Stadtmarathon in Europa seit Beginn der Pandemie waren 26.000 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Die Entwicklung und der Spirit in der Laufszene zeigen eindeutig nach oben.

Rückfragen & Kontakt:

Vienna City Marathon

Mag. Andreas Maier

Unternehmenskommunikation & Sport

+43 650 350 14 88

andreas @ vienna-marathon.com

vienna-marathon.com