ARBÖ: Staus wegen Großdemonstration in Wien

Wien (OTS) - Am Sonntag, den 03. April findet eine Großdemonstration unter dem Motto „Aktuelle Situation in der Ukraine“ in der Wiener Innenstadt statt. Zwischen 5.000 und 10.000 Teilnehmer versammeln sich am Heldenplatz und ziehen ab ca. 17 Uhr über die Ringstraße zum Franz-Josefs-Kai, weiter über den Ring und schließlich über das Burgtor zurück zum Heldenplatz. Das geplante Ende der Veranstaltung ist 19:15 Uhr.

„Rechnen Sie bitte mit Stau und planen Sie Verzögerungen ein. Eine Demonstration dieses Umfangs wirkt sich auch sonntags auf das Verkehrsgeschehen aus. Im besten Fall weichen Sie großräumig aus oder lassen Ihr Auto stehen.“, rät ARBÖ-Verkehrsexpertin Hönigl.

Die temporären, abschnittsweisen Verkehrssperren sorgen erfahrungsgemäß zu Zeitverlust auf den Straßenzügen rund um die Ringstraße, im Bereich der ehemaligen Zweierlinie, der Oberen und Unteren Donaustraße, der Vorderen Zollamtsstraße, der Währinger Straße, auf dem Karlsplatz und Schwarzenbergplatz, auf der Rechten Wienzeile und auf der Roßauer Lände. Es wird auch im Bereich der Wiener Öffis zu Kurzführungen und Umleitungen kommen. Rechnen Sie zudem mit der Einstellung der Linie U2Z.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at