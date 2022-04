ATV: Europaministerin Karoline Edtstadler rückt EU-Beitritt der Ukraine in weite Ferne

Beitritt zur EU vor 2030 oder 2035 „keinesfalls aus meiner Sicht“. "ATV Aktuell: Im Fokus“ heute um 19:20 Uhr

Wien (OTS) - Im ATV-Interview heute um 19:20 Uhr rückt die EU- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler einen möglichen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union in weite Ferne. Auf die Frage von Reporterin Nina Flori, ob mit einem Beitritt der Ukraine zur EU vor 2030 oder 2035 zu rechnen sei, antwortet Edtstadler: „Also keinesfalls aus meiner Sicht, weil das natürlich jetzt ein Land ist, das, so bitter das ist, im Kriegszustand ist. Ein Land ist, wo auf Zivilisten geschossen wird und Bombardements stattfinden, wo Infrastruktur zerstört wird. Das muss doch alles wieder aufgebaut werden. Und so sage ich, wir müssen der Ukraine natürlich die Unterstützung geben, dass sie ein westliches Land sind“. Die Ukraine kämpfe jetzt für uns alle, nämlich für die westlichen Werte, so Edtstadler. Das sei es nämlich, was Putin fürchte.

"ATV Aktuell: Im Fokus“ mit EU- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler, heute Samstag, 2. April, um 19:20 Uhr auf ATV und am Sonntag, 3. April, um 20:05 Uhr auf Sat.1 Austria.

