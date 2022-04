Schärdinger ist Käse-Gesamtsieger

Mit großem Vorsprung holte sich Schärdinger beim diesjährigen Markttest Quality Award 2022 den Gesamtsieg in der Rubrik Käse.

Wels (OTS) - Das Angebot von Schärdinger ist vielfältig und dieses schmeckt nachweislich den Österreichern. Im Zuge des Markttests 2022 des Market Instituts wurden insgesamt 1.000 Personen zu den in Österreich bekannten Käse-Marken befragt. In insgesamt 13 Kategorien darunter Bekanntheit, Sympathie, Innovation und Kaufbereitschaft konnten die Befragten ihre Bewertung abgeben. Das Ergebnis – Schärdinger geht bei acht der 13 Kategorien als klarer Sieger hervor und belegte bei weiteren drei Platz 2. In Summe ein unangefochtener Gesamtsieg für Österreichs erfolgreichste Milchmarke.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung“, so DI Josef Braunshofer, Geschäftsführer der Berglandmilch, „Wir sind stets bemüht qualitativ hochwertige Produkte anzubieten. Als genossenschaftlich organisierte Molkerei im Besitz von über 9.000 Bäuerinnen und Bauern spielt für uns Regionalität und Nachhaltigkeit eine große Rolle. Unsere Schärdinger Produkte werden zu 100% mit gentechnikfreier, österreichischer Milch hergestellt. Es ist schön zu sehen, dass der Einsatz geschätzt wird.“

Bereits mehrere Male wurde der Schärdinger Bergbaron zum beliebtesten Käse Österreichs gewählt. Doch das Sortiment reicht von den praktisch wiederverschließbaren Käsescheibenpackungen über österreichischen Mozzarella bis hin zu den Schärdinger Affineur Käsespezialitäten. Durch diese Vielfältigkeit ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.

Berglandmilch eGen:

Die Berglandmilch ist das größte österreichische Milchverarbeitungs- und Vertriebsunternehmen mit neun Standorten und steht im alleinigen Eigentum von über 9.000 Milchbäuerinnen und Milchbauern. Berglandmilch tritt mit so bekannten Marken wie Schärdinger, Tirol Milch, Lattella und Stainzer am Markt auf. Bäuerliche Tradition in Verbindung mit ganzheitlichem Qualitätsdenken und dem Mut neue und zukunftsweisende Wege zu gehen, spiegeln sich in vielfältigen und innovativen Produkten wider. www.berglandmilch.at

