Exklusiv: Österreich versteckt Selenskyjs zweitgrößten Gegner in Wiener Luxushotel!

Wien (OTS) - Benefiz-Konzerte und Helme für die Ukraine – aber gleichzeitig Wolodymyr Selenskyjs zweitgrößten Gegner in Österreich verstecken: Oleksandr Tupytksyi (59), der aus Kiew getürmte und von den USA wegen Bestechlichkeit sanktionierte Höchstrichter, lebt in einem Luxushotel mitten in Wien. Der eXXpress hat ihn aufgespürt.

Die Anhänger des beherzt mit seinem Land gegen die russische Invasion kämpfenden Präsidenten Wolodmyr Selenskyj sind fassungslos: Auf Telegram wird bereits heftig über die österreichische Regierung diskutiert, weil die Bundesregierung in Wien einen der gefährlichsten Gegner des Staatschefs Zuflucht gewährt hat – nämlich Oleksandr Tupytksyi und dessen Ehefrau Olga.

Nach Wladimir Putin ist der Ex-Vorsitzende des ukrainischen Verfassungsgerichtshof der größte Gegner von Selenskyj: Tupytskyi soll zahlreiche Anti-Korruptionsgesetze des neuen ukrainischen Präsidenten torpediert haben. Und er soll mit seinem Handeln gegen Selenskyj monatelang versucht haben, den Präsidenten mit einer Verfassungskrise in der Ukraine massiv zu schwächen. Kein Wunder: Immerhin wurde Tupytskyi noch vom früheren, moskautreuen Staatschef Viktor Yanukowitsch als Höchstrichter eingesetzt.

Im Kofferraum versteckt aus der Ukraine geflüchtet

Im Dezember des Vorjahres, also vor erst vier Monaten, setzten die USA dann den von Selenskyj abberufenen Vorsitzenden des Verfassungsgerichtshofes auf die Sanktionsliste. Die Begründung des US-Außenministeriums: “Signifikante korrupte Handlungen und Verdacht der Bestechung”.

