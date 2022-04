FPÖ - Hafenecker: Ungarns Parlamentswahl auch für Österreich von Interesse

Ungarns Regierung beim Kampf gegen Kostenlawine Vorbild für Österreich

Wien (OTS) - Am Sonntag finden in Ungarn Parlamentswahlen statt - und das sei auch für Österreich von großem Interesse, findet der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Christian Hafenecker. „Österreich und Ungarn verbindet eine sehr enge und freundschaftliche Partnerschaft. Die Länder unterhalten florierende Wirtschaftsbeziehungen, ungarische Gäste sind zudem ein wichtiges Rückgrat des heimischen Tourismus, was auch umgekehrt gilt.“

Für Ungarn gehe es gerade angesichts der aktuellen Herausforderung um Stabilität. „Ungarn ist als direktes Nachbarland der Ukraine besonders gefordert. Durch Corona gebe es auch für die ungarische Wirtschaft Schäden, wobei das ungarische Krisenmanagement ein positives Beispiel ist“, so Hafenecker, der auch Obmann der österreichische-ungarischen Freundschaftsgruppe des Parlaments ist.

„In der Frage des Gegensteuerns bei der Teuerungswelle hat sich die ungarische Regierung aus meiner Sicht vorbildlich verhalten - Nehammer und Co könnten sich hier eine Scheibe abschneiden, denn im Gegensatz zu Österreich hat Ungarns Staatsführung mit einer Preisdeckelung bei Treibstoffen und Grundnahrungsmitteln sofort wirksame Schritte für die ungarische Bevölkerung gesetzt“, so Christian Hafenecker.

