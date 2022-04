VP-Resch ad Zweirichtungsradweg Krottenbachstraße: Radweg erhält klare Absage von Anrainerinnen und Anrainern

Notariell ausgezählte Bezirksumfrage bringt Klarheit – deutliche Mehrheit gegen Zweirichtungsradweg Krottenbachstraße

Wien (OTS) - Von Beginn an sorgten die Pläne zum Radweg Krottenbach für Diskussionen. Nun hat der Bezirk die über 7.500 betroffenen Haushalte befragt - die Umfrage wurde direkt von der Stadt Wien an die betroffenen Anrainer-Haushalte versandt. Die Befragung der Anrainerinnen und Anrainer ergab, dass diese den Zweirichtungsradweg an der Krottenbachstraße mit überwältigender Mehrheit ablehnen. Am 1. April 2022 wurden unter notarieller Aufsicht die retournierten Umfragekuverts geöffnet und ausgezählt. Die hohe Rücklaufquote von 36% zeigt die Bedeutung und das große Interesse der Bevölkerung, dass ihre Meinung gehört wird. 72% stimmten gegen die Pläne aus dem Stadtratsbüro, einen Zweirichtungsradweg auf der Krottenbachstraße zu errichten.

Eindeutiges Ergebnis - Wunsch der Anrainer ist klar und muss anerkannt werden

„Das Thema bewegt die Bewohnerinnen und Bewohner, der Auftrag ist ganz klar - die Pläne zum Zweirichtungsradweg auf der Krottenbachstraße müssen umgehend verworfen werden“, bestätigt der Bezirksvorsteher von Döbling, Daniel Resch. Jetzt muss Stadträtin Uli Sima handeln und dem Wunsch der Menschen in Döbling nachkommen, denn sie hat es in Händen, ob der Radweg gegen den ausdrücklichen Willen der Anrainerinnen und Anrainer gebaut wird. „Ich halte es für äußerst unwahrscheinlich, dass Stadträtin Sima hier den Wunsch der Bürger ignoriert“, so Resch weiter.

SPÖ, Grüne und NEOS wollen 200 Parkplätze ersatzlos streichen

Die SPÖ Döbling hat sich für den Zweirichtungsradweg ausgesprochen und sogar einen diesbezüglichen Antrag der NEOS unterstützt. Ihre Wähler sehen das jedoch ganz anders. Laut Machbarkeitsstudie der Stadt Wien würden an der Krottenbachstraße 200 Parkplätze dem neuen ungeliebten Radhighway zum Opfer fallen, ebenso betroffen wäre die Ladezone der Post bzw. eines beliebten Nahversorgers in der Krottenbachstraße. SPÖ, NEOS und die Grünen halten an den Plänen fest und wollen Parkplätze der Anrainerinnen und Anrainer streichen. Auch die bereits vorgestellten Pläne sollen, wenn es nach Bezirksvorsteher Daniel Resch geht, verworfen werden. „Es kann jetzt nicht munter drauf los geplant werden. Das bereits präsentierte Bauprogramm inklusive dem Zweirichtungsradweg wurde mit überwältigender Mehrheit abgelehnt. Für Radfahrer werden heuer zahlreiche Verbesserungen in ganz Döbling umgesetzt – neben einigen durchdachten Radwegen, werden auch mehr als 20 neue Radabstellanlagen im Bezirk errichtet“, so Resch abschließend.

