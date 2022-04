FPÖ - Resch: 72 Prozent lehnen Radweg Krottenbachstraße ab

SPÖ kassiert Döblinger Watschen bei Bürgerentscheid und muss Radwegpläne einstampfen

Wien (OTS) - „Die Watschen, die die SPÖ heute von den Döblingern kassiert hat, hätte selbst Will Smith nicht besser hinbekommen. Auch wenn Politik gegen die Interessen der Döblinger Bezirksbevölkerung schon eine Art Markenzeichen der SPÖ geworden ist, so muss selbst sie ein solch überwältigendes Urteil von unglaublichen 72 Prozent gegen den Radweg Krottenbachstraße akzeptieren und ihre Anti-Döbling-Politik endlich beenden“, so der gf. FPÖ-Döbling Bezirksparteiobmann Klemens Resch in einer ersten Reaktion.



Die weitere Vorgehensweise nach dem beeindruckenden Bürgerentscheid ist für Resch jedenfalls klar: „Die Irrsinns-Pläne für den Zweirichtungsradweg Krottenbachstraße müssen endgültig und vollumfänglich eingestampft werden. Alles andere wäre eine Verhöhnung der Bürger!“



