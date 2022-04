VON KINDERN FÜR KINDER: LEOPOLD MUSEUM PRÄSENTIERT NEUEN AUDIOGUIDE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE UND KINDERSPIEL

Wien (OTS) - Am 31. März präsentierte das Leopold Museum den neuen, speziell für Kinder und Jugendliche entwickelten Audioguide und das neue Kinderspiel zur Dauerausstellung Wien 1900. Aufbruch in die Moderne. Leopold Museum Direktor Hans-Peter Wipplinger begrüßte die zahlreichen Gäste, Kooperationspartner*innen und Projektbeteiligte im Auditorium des Museums, allen voran jene Kinder und Jugendliche, die als Sprecher*innen die Texte des Kinder-Audioguides aufgenommen haben.

Hans-Peter Wipplinger betonte anlässlich der Präsentation die Wichtigkeit der Vermittlung von Kunst: "Es ist eine zentrale Aufgabe des Museums, Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Bildungshorizonten und sozialer Herkunft spezifisch zu adressieren und damit zu erreichen. Ein absolutes Novum von Barrierefreiheit in der Kunstvermittlung stellt unsere neue Audioguide-Initiative dar, bei der die Schüler*innen und Jugendlichen des Wiener Kindertheaters nicht nur die von Kunstvermittler*innen entwickelten Textsorten altersgemäß adaptierten, sondern die Texte auch selbst im Tonstudio für ihre Altersgenossen eingesprochen haben.“

Sylvia Rotter, Intendantin des Wiener Kindertheaters hob anlässlich der Präsentation die immense Kraft der Sprache als Ausdrucksmöglichkeit hervor: "Sprache schärft das Denken, motiviert und inspiriert. Es ist mein Ziel den Kindern das Wunder der Stimme und die Herrlichkeit der Sprache zu vermitteln".

Gerhard Kuras vom Verein zur generationsübergreifenden Kunst- und Kulturförderung, der das Projekt großzügig unterstützt, sieht es als das gemeinsame Ziel aller an dem Projekt Beteiligten, sich für die Schönheit und die Freude an der Kunst und deren Erhaltung einzusetzen und hielt fest: "Ich bin überzeugt, dass die von Kindern und Jugendlichen für Gleichaltrige gestalteten Audioguides erfolgreich sein werden, denn, wie ich selbst aus Erfahrung als begeisterter Großvater weiß, hören Enkel für gewöhnlich viel lieber gleichaltrigen, jungen Kindern zu als alten Opas".

Anita Götz-Winkler, Leiterin der Abteilung Kunstvermittlung des Leopold Museum und Projektkoordinatorin, zeigte sich glücklich, das Projekt nach neun Monaten Vorbereitungszeit gemeinsam mit dem Kunstvermittlungsteam (Emmi Franke, Angelika Katzlberger, Alexandra Matzner, Susanne Rak und Regina Reisinger) und den Schauspieltalenten des Wiener Kindertheaters realisiert haben zu können und der Audioguide nun für Kinder von 6 bis 11 Jahren und für Jugendliche von 12 bis 17 Jahren gratis genutzt werden kann: "Hier erfährt man Näheres über die Kunstwerke anhand kurzer, spannender und inhaltsreicher Erzählungen.“

Sonja Hammerschmid, Leopold Museum-Vorstandsmitglied und ehemalige Bildungsministerin, dankte den Kindern und Jugendlichen, dass sie andere jungen Menschen auf so wunderbare Weise an die Kunst heranführen, ihnen erklären, was sich die Künstler*innen gedacht haben. Sonja Hammerschmid: "Die Komplexität unserer Welt hat unglaubliche Ausmaße erreicht, von der Digitalisierung bis zur künstlichen Intelligenz. Die Kunst- und Kulturförderung ist von immenser Bedeutung. Sie vermittelt kreatives Denken und hilft bei der Suche nach Lösungen für die Probleme dieser Welt. Besonders wichtig ist es, jenen Kindern die Welt der Kunst zu eröffnen, die nicht die Möglichkeit haben regelmäßig ins Theater, ins Konzert oder in ein Museum zu gehen."

Kunstabenteuer im Leopold Museum

Der Audioguide für Kinder und das Kinderspiel ergänzen das reichhaltige Angebot an Kunstabenteuern im Leopold Museum, das auch maßgeschneiderte Kunstvermittlungsprogramme umfasst, das beliebte LEO Kinderatelier, welches jeden Samstag und Sonntag stattfindet und durch den Wiener Städtische Versicherungsverein unterstützt wird, der die Aktivitäten des Museums seit vielen Jahren fördert, sowie die Möglichkeit Kindergeburtstage im Museum zu feiern.

Den AUDIOGUIDE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE zur Dauerausstellung Wien 1900. Aufbruch in die Moderne gibt es maßgeschneidert für zwei Altersgruppen. Für Kinder von 6 bis 11 Jahren geht es MIT POLDI UND LEO DURCHS MUSEUM. Kinder begeben sich auf die Spuren von Künstlern wie Egon Schiele und Gustav Klimt und tauchen in die Zeit um 1900 ein! Die Kunstfee Poldi und Leo der Löwe waren, so die fiktive Geschichte, schon zu jener Zeit in Wien und auf der ganzen Welt unterwegs und besuchten die Kunstschaffenden. An Poldis und Leos Seite erfährt man von spannenden Begegnungen und hört ihre aufregenden Erzählungen! Helen Deutscher spricht die schlaue Kunstfee, Zeno Hoffmann ist Leo, Poldis treuester Freund. Für die englische Version ist neben Helen Deutscher auch Fridolin Trachta im Einsatz. Dem Audioguide für Jugendliche leihen Katharina Pammer und Nikolaus Demel in beiden Sprachen ihre Stimme.

Anlässlich der Präsentation gab Helen Deutscher Einblick in Franz Sedlaceks figuren- und ereignisreiches Gemälde Winter in der Stadt aus dem Jahr 1931, Zeno Hoffman erzählte von Gustav Klimts "Großer Pappel" (1903), hinter der am düsteren Himmel ein Gewitter aufzieht. Fridolin "Lino" Trachta widmete sich auf Englisch Oskar Kokoschkas Dolomitenlandschaft Tre Croci, entstanden 1913. Helen Deutscher nahm die Zuhörer*innen in englischer Sprache mit in die Welt der Wiener Werkstätte.

Beim Audioguide für Jugendliche von 12 bis 17 Jahren heißt es ab sofort im Leopold Museum MACH DIR SELBST EIN BILD. Aktiviere deine Sinne! Sehen, Wahrnehmen, Fühlen und Fragen sind angesagt. Man hat Gelegenheit, mit diesen „Texten im Ohr“ wichtige Werke der Wiener Jahrhundertwende sowie der Zwischenkriegszeit näher kennenzulernen. Wie war Wien damals? Was tat sich in der Gesellschaft und in der Kunst? Welche Themen waren den Künstler und Künstlerinnen wichtig? Welche Geschichten erzählen ihre Kunstwerke? Katharina Pammer und Nikolaus Demel unterhalten sich in ihren Dialogen über Kunstwerke und die aufregenden Geschichten rund um diese. Im Rahmen der Präsentation gaben Sie für die Gäste live Einblick in Gustav Klimts Meisterwerk Tod und Leben oder Egon Schieles berühmtes Gemälde seiner Lebensgefährtin und Muse, das Bildnis Wally Neuzil.

Die Audioguides für Kinder und Jugendliche sind an der Museumskassa gratis gegen Hinterlegung eines Ausweises erhältlich und stehen darüber hinaus auf der Leopold Museum-Website zum Download zur Verfügung, ein Service, das durch den langjährigen Kooperationspartner Hearonymous bereit gestellt wird. Der Audioguide für Kinder und Jugendliche und das Kinderspiel wurden durch die großzügige Unterstützung des Vereins zur generationsübergreifenden Kunst- und Kulturförderung (VgKK) ermöglicht.

EIN KINDERSPIEL. MIT POLDI UND LEO DURCHS MUSEUM

Mit der Kunstfee Poldi und dem Löwen Leo kann man auch auf eine Rätselrallye durch die Ausstellung Wien 1900. Aufbruch in die Moderne gehen! Das Gratis-Kinderspiel kann man sich an der Museumskassa abholen. Es lädt zum Beantworten kniffliger Fragen, zum Lösen von Rätseln und zum Malen und Zeichnen ein. Das Kinderspiel wird unterstützt durch die AK Wien und durch den VgKK.

