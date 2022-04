Xiaomi veranstaltet großen internationalen Event in der Wiener Hofburg

Wien (OTS) - Über 500 Gäste aus mehr als 20 Ländern nahmen an der gestrigen Xiaomi Präsentation zur neuen Xiaomi 12 Smartphone-Serie und der Vorstellung einiger neuer smarter AIoT-Produkte teil. Ganz im Sinne der premium Markenausrichtung von Xiaomi entsprach die Wiener Hofburg den hohen Anforderungen der Xiaomi CEE Region, zu der auch Österreich zählt. Für diese bislang größte Veranstaltung der Xiaomi Region war Wien der ideale Standort, um den wichtigsten MedienvertreterInnen und GeschäftspartnerInnen aus allen Ländern einen entsprechend hochwertigen Rahmen zu bieten, um die aktuellen News aus dem Hause Xiaomi vorzustellen.

Eröffnet wurde das Event von Andrzej Gladki, Deputy General Manager CEE, der sich bei den vielen hochrangigen Gästen für ihr stetig wachsendes Vertrauen in die Marke Xiaomi bedankte, unerlässlich für die herausragende Erfolgsstory von Xiaomi. Ein technisches Highlight – der Xiaomi Cyberdog – war mit auf der Bühne, der die BesucherInnen auf unterhaltsame Weise ins Staunen versetzte.

In der Präsentation der neuesten Xiaomi premium Smartphones aus der Xiaomi 12 Serie wurden bahnbrechende Innovationen, wie die Triple 50MP Profi-Kamera, 120W Hyper-Charge sowie ein extrem großer Bild-Sensor, der perfekte Nachtaufnahmen ermöglicht, vorgestellt. Die Xiaomi 12 Serie - Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 und Xiaomi 12X - überzeugt durch beeindruckende Fortschritte in Xiaomis AI-Algorithmus, einer Vorzeige-Rechenleistung und einem rundum verbesserten NutzerInnen-Erlebnis. Parallel dazu wurden auch einige neue smarte AIoT-Produkte präsentiert: Die brandneuen Smartwatches – Xiaomi Watch S1 & Xiaomi Watch S1 Active – sowie die leistungsstarken neuen InEar-Kopfhörer – Xiaomi Buds 3T Pro & Xiaomi Buds 3. Diese neuesten tragbaren Essentials stoßen laut Xiaomi auf eine stetig steigende Nachfrage. Die Wearables vereinfachen den NutzerInnen den Alltag, beim Sport, für die Gesundheit, bis hin zum besten Audio-Genuss.

Nach den sehr informativen Produktvorstellungen lud Xiaomi in die eindrucksvolle Experience-Zone, wo allen Gästen die unglaubliche Vielfalt an innovativen Xiaomi Geräten sichtbar und direkt erlebbar vor Augen geführt wurde. Als einer der weltweit führenden Technologie-Konzerne liefert Xiaomi eine unvergleichliche Palette an Produkten – von smarten AIoT Geräten bis hin zu technologisch ausgefeilten Smartphones. Diese Produktvielfalt ist der Schlüssel zum Erfolg und ermöglicht Xiaomi einen eigenständigen Auftritt am Technik-Markt.

