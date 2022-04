Osterhasendorf und Kirtag in Fischbach

Von 3. bis 24. April verwandelt sich Fischbach in der Oststeiermark wieder in ein Osterhasendorf. Ein buntes Programm und der Osterhasenkirtag warten auf die ganze Familie.

Oststeiermark (OTS) - Das Osterhasendorf Fischbach ist bereits ab 3. April mit bunten Osterhasen in der gesamten Ortschaft dekoriert. Der Höhepunkt ist dabei der 21. Osterhasenkirtag am Palmsonntag, 10. April. An diesem Tag findet neben der Palmweihe mit Festgottesdienst auch der traditionelle Kirtag mit handwerklichen und kulinarischen Spezialitäten statt. Beim Frühschoppen gibt es die originalen Fischbacher Osterkipfl und Live-Musik. Außerdem erwartet die Kinder ein echter Osterhase und eine Osterhasenmalwerkstatt sowie ein buntes Spieleprogramm. „Tausende Osterhasen im ganzen Ort und Raritäten rund um Ostern machen diese Veranstaltung einzigartig“, so Stefan Schindler, Geschäftsführer der Erlebnisregion Oststeiermark.

Oster-Gewinnspiel



Gewinnen Sie einen zweitägigen Aufenthalt im Haubenlokal Gasthof „Zum Forsthaus“ in Fischbach für zwei Personen. Gewinnfrage: Zum wievielten Mal findet heuer der Osterhasenkirtag in Fischbach statt? Die richtige Antwort senden Sie per Mail an info @ oststeiermark.com

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Stefan Schindler - Geschäftsführung

Mail: stefan.schindler @ oststeiermark.com