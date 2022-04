„Sport am Sonntag“ mit der großen Fußball-Diskussion mit Mählich und Ruttensteiner

Am 3. April um 18.00 Uhr in ORF 1; außerdem: Dominic Thiem im Gespräch

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 3. April 2022 um 18.00 Uhr in ORF mit folgenden Themen:

Die große Fußball-Diskussion

Wer folgt Foda? Wie soll Österreich spielen? Was braucht das Nationalteam für eine erfolgreiche Zukunft? Willi Ruttensteiner und Roman Mählich live im Studio.

Von Comeback zu Corona

Dominic Thiem spricht nach langer Verletzungspause live aus der Quarantäne.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at