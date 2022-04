„Wien – Stadt der großen Töchter“

Hommage an 24 große Pionierinnen im Rahmen der Initiative „100 Jahre Bildung für Wien“ der Bildungsdirektion für Wien

Wien (OTS/RK) - Die „Stadt der großen Töchter“, so lautet der Titel der momentanen Ausstellung in der Bildungsdirektion für Wien, welche noch bis 8. April zu besuchen ist. Die Galerie beinhaltet Porträts von 24 großen Pionierinnen, Hedy Lamarr, Ella Lingens und Johanna Dohnal sind nur einige davon. Jede der Frauen steht auch für eine Vielzahl anderer Frauen als Vor- und Mitkämpferinnen. Sie stellen Verbindungen zu Frauen von heute her, die diese Kämpfe – wenn auch unter anderen Voraussetzungen – fortsetzen.

„Frauenbewegungen sind in der heutigen Zeit neben anderen Bewegungen absolut weiterhin notwendig. Wien ist tatsächlich die Stadt der großen Töchter und dies wird hier mit Portraits auch für unsere Schüler:innen kompakt sichtbar gemacht“, freut sich die Schulleiterin der AHS Rahlgasse Mag.a Ilse Rollett, welche mit dem Professor für Geschichte, Mag. Florian Part und seiner 4.Klasse die Galerie besuchten.

Auch Bildungsdirektor Heinrich Himmer ist begeistert: „Jede der 24 Frauen hat durch ihr besonderes Wirken, soziales oder politisches Engagement höchsten Mut bewiesen. Sie waren Vorreiterinnen und haben die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft geprägt. Solche Vorbilder sind essenziell für unsere Kinder und Jugendlichen und umso wichtiger sind somit auch Ausstellungen wie ebendiese.“

Die Porträts sind eine freundliche Leihgabe des Frauenreferats der MA 57, eine Anmeldung per E-Mail an 100Jahre@bildung-wien.gv.at ist aufgrund der pandemischen Richtlinien erforderlich. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bildungsdirektion für Wien – Büro des Bildungsdirektors

Robert Stiedl, MA

Telefon: +43 1 52525-77016

E-Mail: robert.stiedl @ bildung-wien.gv.at