SPÖ-Termine von 4. April bis 10. April 2022

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 4. April 2022:

10.00 Uhr Pressekonferenz mit SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch, SPÖ-Abgeordnetem Christian Drobits und Robert Steier, Jurist bei der Gewerkschaft Vida, zum Thema „Pflege und Betreuung ist Schwer(st)arbeit. Verbesserungen im Pensionsrecht für Pflegekräfte und andere Schwerarbeiter*innen endlich umsetzen“. Die Pressekonferenz wird auch via Livestream übertragen: http://facebook.com/sozialdemokratie/live (SPÖ-Parlamentsklub, Klubsitzungssaal, 2. Stock, Pavillon Ring, Heldenplatz 10, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Es ist ein gutes Land“, kuratiert von Wolfgang Maderthaner, findet das Gespräch „Die wilde Hilde“ zum 80. Geburtstag mit Hilde Hawlicek statt. YouTube-Premiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“. Info: https://tinyurl.com/y2ej4atk.

DIENSTAG, 5. April 2022:

10.30 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (4. bis 7. April) findet ein gemeinsames Pressegespräch der SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Bettina Vollath statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum N1.1A).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wissenschaftsgespräche“ findet ein Gespräch zum Thema „Die Medizin und ihre Feinde. Wie Scharlatane und Verschwörungstheoretiker seit Jahrhunderten Wissenschaft bekämpfen“ statt. Eva Linsinger im Gespräch mit Herbert Lackner und Christoph Zielinski. Für die Teilnahme ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Info und Anmeldung: https://tinyurl.com/y2ej4atk.

MITTWOCH, 6. April 2022:

10.00 Uhr ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

13.00 Uhr Die SPÖ-Frauen Oberösterreich laden zu einer Pressekonferenz zum Thema „Gender-Medizin: Das Geschlecht macht einen Unterschied“. Mit Landesfrauenvorsitzender und Abgeordneter zum oö. Landtag Renate Heitz, Bundesfrauenvorsitzender und Nationalratsabgeordneter Eva-Maria Holzleitner und Ärztin und Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat Mireille Ngosso. Live-Stream: www.live.spooe.at und auf Facebook: https://fb.me/e/11lN3G6k5 (SPÖ-Landesgeschäftsstelle Oberösterreich, Bernaschek-Sitzungszimmer 100, Landstraße 36, 4020 Linz).

DONNERSTAG, 7. April 2022:

9.00 Uhr ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Hofburg, Großer Redoutensaal).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Grenzen“, kuratiert von Hanno Loewy, findet ein Vortrag von Diana Pinto zum Thema „Jews in Europe today: Populists, Ethno-Nationalists or still Pluralists?“ statt. Im Anschluss daran folgt ein Gespräch mit Felicitas Heimann-Jelinek. Info und Anmeldung: https://tinyurl.com/y2ej4atk.

(Schluss) lp/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/