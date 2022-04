„Bürgeranwalt“ berichtet über Bürgerproteste wegen der Entfernung einer Bahntrasse

Am 2. April um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 2. April 2022, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Wird wegen eines neugebauten Postverteilzentrums in Allhaming das nachbarliche Grundstück überflutet?

Herr E. ärgert sich, dass es regelmäßig nach Starkregenereignissen zu Vermurungen und Verschmutzungen seines Gartens kommt. Ursache dafür sei der Bau des benachbarten Postverteilzentrums. Bisherige wasserbauliche Maßnahmen hätten keine Besserung bewirkt, so der Beschwerdeführer. Volksanwalt Werner Amon hat sich der Sache angenommen und kritisiert das Vorgehen der Baubehörde.

Nachgefragt: Warum zahlt die Unfallversicherung nach dem Tod von Herrn D. nicht?

Ein österreichischer Staatsbürger ist bei einem Urlaub im Iran mit dem Motorrad tödlich verunglückt. Der Autofahrer, der ihn niedergestoßen hat, ist geflüchtet. Muss die Unfallversicherung des Verstorbenen den Hinterbliebenen jetzt rund 600.000 Euro zahlen? Die Versicherung weigert sich. Denn der aus dem Iran stammende Herr D. hätte zwar einen iranischen Motorradführerschein gehabt, aber keine kraftfahrrechtliche Berechtigung zum Lenken eines Motorrades nach österreichischem Recht. Die Kinder und die Witwe des Verstorbenen haben geklagt. Jetzt hat der Oberste Gerichtshof den Konflikt entschieden.

Bürgerproteste wegen der Entfernung einer Bahntrasse

Mehr als 100 Jahre fuhr die Donauuferbahn von Krems bis nach St. Valentin. 2010 wurde die Strecke unterbrochen, weil im Nibelungengau 19 Kilometer der Strecke eingestellt und später auch die Gleise entfernt wurden. Weite Teile der Trasse wurden verkauft, jetzt werden die ersten Häuser auf der ehemaligen Bahnstrecke gebaut. Doch einige Anrainer/innen fordern die Reaktivierung der Bahn. Die Folge sind heftige Kontroversen entlang der aufgelassenen Bahnstrecke.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at