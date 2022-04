Das Kurhaus Schärding ist „Certified by Great Place to Work®”

Österreich (OTS) - Die Mitarbeitenden des Kurhauses der Barmherzigen Brüder in Schärding haben ihr Feedback gegeben: Ihre große Zufriedenheit bringt dem Unternehmen die Auszeichnung „Certified by Great Place to Work®“, das für herausragende Arbeitgeber und Vertrauen am Arbeitsplatz steht.

Ziel der Great Place to Work® Arbeitgeberauszeichnungen ist, Unternehmen für die Entwicklung einer vertrauensvollen und förderlichen Arbeitsplatzkultur öffentlich sichtbar und wirkungsvoll Anerkennung zu zollen. Die weltweit anerkannten und renommierten Great Place to Work® Zertifizierungen stehen für höchstes Employer Branding – verständlich, denn nur durch das Voting der Mitarbeitenden kann diese Auszeichnung erlangt werden. Dabei konnte in 30-jähriger, internationaler Forschungsarbeit festgestellt werden, dass Menschen einen großartigen Arbeitsplatz immer dann erleben, wenn sie konsequent

den Menschen, für die sie arbeiten, vertrauen

stolz sind auf das, was sie tun

Freude an der Zusammenarbeit mit ihren Kolleg:innen erleben

Glaubwürdigkeit, Respekt und Fairness

An der ausführlichen Befragung in den Kategorien Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist nahmen über drei Viertel der Mitarbeiter:innen teil. Als absoluter Benchmark gilt, dass hierbei 100 % (alle) der Aussage zugestimmt haben, dass ihr Arbeitsplatz im Kurhaus Schärding ein guter bzw. sehr guter ist. Harald Schopf, Direktor des Kurhauses, freut sich sehr über diese erstmalige Auszeichnung. „Für mich ganz besonders erfreulich ist, dass die Arbeit unserer Führungskräfte in einer gewiss herausfordernden Zeit so positiv bewertet worden ist. Dies bedeutet, dass wir uns aufeinander verlassen können. Wir haben die Segel auf Zukunft gesetzt. Wir sind stolz auf unser Team und diese besondere Auszeichnung.“

