Beratungszentrum für Vertriebene: Anmeldesystem ist online

Neues Tool schafft klare Perspektiven und bietet bessere Planbarkeit

Wien (OTS) - „Mit dem neuen Anmeldesystem können Vertriebene aus der Ukraine rasch und unkompliziert ihre Daten online eingeben, um einen Termin im Beratungszentrum zu erhalten“, erklärt Roland Haller, Leiter des FSW-Kund:innenservice das neue Anmeldesystem http://gvs-termin.fsw.at/ für das Beratungszentrum im Austria Center Vienna (ACV). „Die geflüchteten Menschen übermitteln dem Fonds Soziales Wien die ersten wichtigen Informationen. Im Anschluss kontaktieren Mitarbeiter:innen des FSW die Personen persönlich, um einen Termin im Beratungszentrum zu vereinbaren. Das Anmeldesystem und die Terminvergabe sorgen für weniger Wartezeiten und für ein effizienteres Arbeiten vor Ort. Die Vertriebenen erhalten dadurch eine konkrete Perspektive und bekommen per SMS sowohl eine Terminbestätigung als auch eine Terminerinnerung“, führt Haller weiter aus.

Das persönliche Einladen der Betroffenen hat sich bereits in den letzten Wochen bewährt. Native Speaker geben am Telefon Auskunft über den Prozess und die notwendigen Unterlagen, können akute Fragen beantworten und auf die Bedürfnisse der Betroffenen eingehen. Vor allem die Vorabinformation über die notwendigen Unterlagen soll sicherstellen, dass die Aufnahme in der Grundversorgung im ACV rasch funktioniert.

„Mit dem Online-Anmeldesystem gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung Optimierung der Abläufe. Waren zu Beginn die Mitarbeiter:innen des Fonds Soziales Wien, der Caritas Erzdiözese Wien und Diakonie an 5 Tagen die Woche vor Ort, arbeiten sie seit zwei Wochen an 7 Tagen die Woche im Beratungszentrum. Auch das Angebot hat sich über die Wochen erweitert: die Kolleginnen und Kollegen der Landespolizei Wien und des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl erfassen die Personen vor Ort und Mitarbeiter:innen des AMS und des Österreichischen Integrationsfonds beraten zu ihren Angeboten“, so Haller.

Bereits seit Beginn der Woche bietet der FSW den geflüchteten Menschen ein SMS-Service an, um Termine zu bestätigen und daran zu erinnern. „Mit Start der Online-Anmeldung können wir nun auf der einen Seite ein besseres Service anbieten, sehen aber auch gleichzeitig wie hoch der Bedarf ist und können unsere Ressourcen dementsprechend danach ausrichten“, so Haller abschließend.

In Wien ist der Fonds Soziales Wien gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen für die Unterbringung und Beratung hilfs- und schutzbedürftiger Menschen zuständig. Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine wurden rund 5.500 Personen in die Wiener Grundversorgung aufgenommen.

