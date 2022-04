ORF III am Wochenende: Start der neuen „zeit.geschichte“-Reihe „Wahre Verbrechen“

Außerdem: „Erlebnis Bühne“ mit Jonas Kaufmann und Christian Thielemann

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert mit „Die Akte Blauensteiner: Die schwarze Witwe“ und „Österreichs Most Wanted:

Tibor Foco“ am Samstag, dem 2. April 2022, die ersten Folgen der neuen „zeit.geschichte“-Reihe „Wahre Verbrechen“. Am Sonntag, dem 3. April, steht der Hauptabend im Zeichen zweier großer Klassikstars:

Tenor Jonas Kaufmann und Dirigent Christian Thielemann.

Samstag, 2. April

Die neue ORF-III-Reihe „Wahre Verbrechen“ ruft die größten Kriminalfälle der österreichischen Geschichte zurück ins Gedächtnis. Zum Auftakt zeigt ORF III am Samstag, dem 2. April, ab 20.15 Uhr dazu u. a. zwei Premieren: In „Die Akte Blauensteiner“ (20.15 Uhr) steht Elfriede Blauensteiner, die sogenannte „Schwarze Witwe“, im Fokus, die in den 1990er Jahren mehrere Personen durch eine Überdosierung des Medikaments Euglucon ermordete. Anschließend dreht sich in „Österreichs Most Wanted“ (21.00 Uhr) alles um Tibor Foco, der nach einer ausgeklügelten Flucht Mitte der 1990er Jahre zum meistgesuchten Mann Österreichs wurde. Danach setzt ORF III den „True Crime“-Abend mit der ORF-III-Produktion „Die Akte Estibaliz C.“ (21.50 Uhr) aus dem Jahr 2020 sowie mit einer Folge der „Erbarmungslos“-Reihe über „Jack Unterweger – Der Gefängnis-Poet“ (22.40 Uhr) fort.

Sonntag, 3. April

Am Sonntag, dem 3. April, zeigt ORF III in „Erlebnis Bühne“ zwei Produktionen aus den schönsten Konzerthäusern Wiens: In „Jonas Kaufmann – Mein Wien“ (20.15 Uhr) führt der deutsche Startenor die Zuschauer/innen an jene Orte, die Wien in seinen Augen einzigartig machen. Dabei werden nicht nur Höhepunkte seines Auftritts im Wiener Konzerthaus präsentiert, Kaufmann erzählt auch zahlreiche Geschichten und Anekdoten rund um die österreichische Hauptstadt. Um 21.30 Uhr folgt „Aus dem Goldenen Saal: Christian Thielemann dirigiert Bruckner“. Mit Bruckners „Studiensymphonie“ in f-Moll sowie seiner „0. Symphonie“ in d-Moll stehen zwei wegweisende Werke Bruckners auf dem Programm. Der gefeierte Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden Christian Thielemann setzte mit diesem Konzert 2021 sein Bruckner-Projekt mit den Wiener Philharmonikern fort.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at