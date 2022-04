21. Bezirk: Neue Gemälde-Schau „Musikalische Palette“

Vernissage: 3. April, Ende: 24. Mai, Info: austria-italia@gmx.at

Wien (OTS/RK) - Die seit 1973 aktive „Österreichisch-Italienische Gesellschaft“ ist der Organisator der Gemälde-Ausstellung mit dem Titel „Musikalische Palette“ im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl). Präsentiert werden attraktive Werke von Rosalia Corbani. Die Ärztin im Ruhestand aus Cremona in Italien ist bereits seit Jahren erfolgreich als Malerin tätig. In der neuen Bilder-Schau zeigt die italienische Künstlerin nur Musiker-Motive, die mit ganz bestimmten Klängen verbunden sind und eine breite „Musikalische Palette“ ergeben. Der Eintritt zur Vernissage am Sonntag, 3. April, ab 10.30 Uhr, ist frei. Die Werke sind bis Dienstag, 24. Mai, kostenlos zu sehen. Das Museum ist jeweils Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Dienstag (15.00 bis 17.00 Uhr) geöffnet. Informationen per E-Mail: austria-italia@gmx.at.

An Feiertagen sowie an schulfreien Tagen ist das Bezirksmuseum Floridsdorf geschlossen. Besucherinnen und Besucher müssen die aktuellen Corona-Regeln beachten. Die Ausstellung wird von der „Österreich-Italienischen Gesellschaft“ in Kooperation mit der Kunst-Vereinigung „Associazione Artisti Cremonesi“ ausgerichtet. Die Veranstalter sagen über Doktorin Corbanis ansprechendes malerisches Schaffen: „Ihre Bilder sind realistische Darstellungen mit starker persönlicher Formgebung. Bei der Betrachtung entstehen intensive emotionale Eindrücke“. Über sonstige Kultur-Angebote in den Museumsräumlichkeiten im „Mautner Schlössl“ berichtet der Leiter, Ferdinand Lesmeister: Telefon 0664/55 66 973 bzw. E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.

