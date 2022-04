Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 4. – 10. April 2022

Wien (OTS) - Mittwoch, 6. April

Offizieller Besuch des Präsidenten von Irland, Michael D. Higgins, und Sabina Higgins in Österreich

10.30 Uhr: Begrüßung mit militärischen Ehren durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Innerer Burghof)

anschl.: Fotopoint (Bellariator/Ballhausplatz)

12.00 Uhr: Pressegespräch der beiden Staatsoberhäupter (Präsidentschaftskanzlei)

Hinweis: Die Teilnahme ist für Medienvertreter*innen ausschließlich mit einer Akkreditierung für diesen Besuch unter www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung und unter Einhaltung der 2G+-Regel, d.h. geimpft oder genesen plus negativer PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden alt) und andauerndem Tragen einer FFP2-Maske gestattet.

Donnerstag, 7. April

Bundesland-Tag in Salzburg

11.15 Uhr: Teilnahme an der Sub auspiciis-Promotion an der Universität Salzburg/Rede (Paris Lodron Universität/5020 Salzburg)

20.15 Uhr: Teilnahme an der Teilnahme an der Leonidas Gala 2022 /Rede (Terminal 2 des Salzburg Airport)

